14 Haziran Cuma günü batıda kuvvetli rüzgar bekleniyor

Güncel

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmesine göre, 14 Haziran Cuma günü öğle saatlerinden sonra yurdun batısında kuvvetli rüzgar bekleniyor.

MGM, 14 Haziran Cuma günü öğleden sonra İç Ege ve Marmara'nın güneyi ile İç Anadolu'nun batısında rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamlar, çatı uçması ve toz savrulması gibi olumuzluklara karşı vatandaşları uyardı.