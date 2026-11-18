Katar'ın başkenti Doha'da, Türkiye'nin de katılımıyla 15. Uluslararası Polis Akademileri Birliği (INTERPA) Konferansı düzenlendi.

Katar İçişleri Bakanlığına bağlı Polis Akademisinin ev sahipliğinde 16-18 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen konferansa, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı'nın yanı sıra çeşitli ülkelerden polis akademileri ile güvenlik eğitimi kurumlarının temsilcileri katıldı.

Katar İçişleri Bakanı ve İç Güvenlik Gücü (Lekhwiya) Komutanı Şeyh Halife bin Hamed Al Sani'nin himayesinde düzenlenen konferansın açılışına, Katar İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Abdulaziz bin Faysal Al Sani ile üst düzey yetkililer katıldı.

Konferansta, polis eğitim ve öğretim sistemlerinin geliştirilmesi, eğitim müfredatlarının güncellenmesi, güvenlik personelinin mesleki yeterliliklerinin artırılması ve uluslararası kurumlar arasında deneyim paylaşımının güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Dijital dönüşümün güvenlik kurumlarına etkilerinin de değerlendirildiği oturumlarda, stratejik bilgi yönetimi, veri güvenliği, kurumsal bilgi paylaşımı ve yeni teknolojilerin polis eğitiminde kullanılması üzerinde duruldu.

Konferans kapsamında ayrıca INTERPA'nın 15. Genel Kurul Toplantısı ile 30. Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantılarda, üye kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması, kurumsal ortaklıkların geliştirilmesi ve polis personelinin eğitimine yönelik ortak çalışmaların güçlendirilmesi değerlendirildi.

"Suçların uluslararası boyuta taşınması tecrübe paylaşımını zorunlu kılıyor"

AA muhabirine konferansı değerlendiren Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, teknolojinin gelişmesiyle suçların işlenme biçiminin değiştiğini belirterek, uluslararası polis teşkilatları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının zorunlu hale geldiğini söyledi.

Balcı, polis eğitimi açısından INTERPA'nın önemli bir kuruluş olduğunu vurgulayarak, suçların artık tek bir ülkenin sınırları içerisinde işlenmediğine dikkati çekti.

Teknolojik gelişmelerin suçların niteliğini değiştirdiğini ifade eden Balcı, "Suçlar artık teknolojinin, yapay zekanın ve büyük verinin gelişmesiyle uluslararası alanda işleniyor. Bu da uluslararası tecrübe paylaşımını zorunlu kılıyor." dedi.

Bu kapsamda farklı ülkelerden polis akademilerinin bir araya gelmesinin önemine işaret eden Balcı, konferansın ülkeler arasında bilgi ve deneyim aktarımına imkan sağladığını belirtti.

Konferansın Katar'da düzenlenmesinin öneminden söz eden Balcı, özellikle Körfez ülkelerinden organizasyona yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Balcı, "Burada 28 ülkeden 75'in üzerinde katılımcı var. Özellikle Körfez ülkelerinden yoğun bir talep söz konusu." ifadelerini kullandı.

Üç gün süren toplantıların verimli geçtiğini dile getiren Balcı, katılımcı ülkelerin polis eğitimi ve güvenlik alanındaki deneyimlerini birbirleriyle paylaşma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Balcı, uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve farklı ülkelerin güvenlik alanındaki tecrübelerinden yararlanılmasının polis eğitiminin geleceği açısından önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Konferansın sonuç bildirisinde işbirliği ve kapasite geliştirme konuları yer alırken, teknoloji ve yapay zekanın suç üzerindeki etkisi masaya yatırıldı.

Türkiye'nin de kurucuları arasında bulunduğu INTERPA, farklı ülkelerdeki polis akademileri arasında eğitim, araştırma ve mesleki işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

2011'de kurulan ve 65 ülkeden 83 kurumun üye olduğu INTERPA'nın başkanlığını, kuruluşundan bu yana Türkiye adına Polis Akademisi yürütüyor.

Birliğin 14. konferansı, Kasım 2025'te Türkiye'nin ev sahipliğinde Nevşehir'de düzenlenmişti. Birliğin 16.Toplantısının ise Vietnam'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.