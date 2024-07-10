15 Temmuz Şehidi Lokman Biçinci'nin son sözleri "Hakkınızı helal edin" oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

15 Temmuz Şehidi Lokman Biçinci'nin son sözleri "Hakkınızı helal edin" oldu

15 Temmuz şehidi Lokman Biçinci, darbeye direnmek için meydanlara indi. Biçinci'nin ailesine sarf ettiği son sözleri 'Hakkınızı helal edin' oldu. Biçinci'nin annesi ve babası, oğullarının vatan ve bayrak sevgisini anlattı.

10.07.2024 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Şehidi Lokman Biçinci'nin son sözleri "Hakkınızı helal edin" oldu

- "Türkiye elden gidiyor, vatan elden gidiyor" dedi, evden çıktı

Acılı anne: "Aklıma geldikçe üzülüyorum, hastalanıyorum yavrum gelmiyor"

ANKARA - 15 Temmuz şehidi Lokman Biçinci, Kahramankazan'da darbeye direnmek için meydanlara indi. Lokman Biçinci'nin ailesine sarf ettiği son sözleri "Hakkınızı helal edin" oldu.

15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'ndeki darbeci askerlere direnmek maksadıyla Kahramankazanlı vatandaşlar meydanlara indi. Şehit Lokman Biçinci de o vatandaşlardan biriydi. Saatlerce darbecilere karşı direnen Biçinci, sabaha karşı darbecilerin silahından çıkan kurşunla şehit oldu. Biçinci'nin şehit olduğu haberi sabah saat 07.00'da ailesine verildi.

"Anne hakkını helal et"

Şehit Lokman Biçinci'nin annesi Güldalı Biçinci, 15 Temmuz gecesi oğlunun evden nasıl çıktığını ve vedalaşmalarını anlatarak, "'Anne ben gidiyorum, silahımı ver bana' dedi. 'Oğlum ne silahı savaşa mı gidiyorsun?' Dedim. 'Ne savaşı anne, Türkiye elden gidiyor, vatan elden gidiyor' dedi. Sonrasında küçük bir bıçağı vardı, onu alıp çıktı gitti. Peşinden çıktım seslendim. 'Nereye gidiyorsun oğlum' dedim. 'Anne sen çayı demle ben döneceğim' dedi. Arkasından merdivenlere baktım. Döndü bana baktı ve 'Anne hakkını helal et' dedi. Sabah 04.00'te hastaneden haber geldi. Hastanız var gelin dediler. Sabah 07.00'de tekrar aradılar eşimi, hastanız var hastaneye gelin dediler. Hastaneye gittiğimde bir kalabalık vardı. Polisler beni tuttu. Beni tuttuklarında ben şaşırdım zaten. Hayırdır ne oluyor dedim. O arada açtılar yüzünü bir baktım Lokman, 'yavrum kim dövdü seni' dedim" açıklamalarında bulundu.

"Yine olsa bu gün yine bizde gideriz"

Acılarını unutmadıklarını ve unutamayacaklarını söyleyen Güldalı Biçinci, "Aklıma geldikçe üzülüyorum, hastalanıyorum yavrum gelmiyor diye. Vatan için, milletimiz için her zaman bizler de hazırız. Allah vatanımızı, milletimizi başımızdan eksik etmesin. Yine olsa bu gün yine bizde gideriz" ifadelerini kullandı.

"Vatanına, bayrağına çok düşkün bir çocuktu"

Şehidin babası Recep Biçinci ise o gece oğlunun darbecilere karşı direnmek için evden apar topar çıktığını belirterek, "Annesinin elini öptü. Benim elimi öptü. 'Baba biraz sonra gelirim' dedi. Gidiş o gidiş ondan sonra da hiç görmedik. Cenazesini gördük. Vatanına, bayrağına çok düşkün bir çocuktu. Askerlik görevini yapıp geldikten sonra iki ay yanımızda kaldı. Sonra da zaten şehit oldu" dedi.

Kaynak: İHA

Kahramankazan, 15 Temmuz, Türkiye, Baba, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehidi Lokman Biçinci'nin son sözleri 'Hakkınızı helal edin' oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:56 NATO zirvesinde tarih verildi ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna’ya F-16’ları gönderecek NATO zirvesinde tarih verildi! ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna'ya F-16'ları gönderecek
17:29 Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı
16:41 Rüşvet aldığı belirlendi Neslim Güngen soruşturmasında MASAK’ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında Rüşvet aldığı belirlendi! Neslim Güngen soruşturmasında MASAK'ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında
16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
18:59 Beşiktaş, FIFA’daki Tyler Boyd dosyasını kapattı Beşiktaş, FIFA'daki Tyler Boyd dosyasını kapattı
18:22 Eski halinden eser yok Wanda Nara’nın ayrılık kararı Icardi’yi fena hırpalamış Eski halinden eser yok! Wanda Nara'nın ayrılık kararı Icardi'yi fena hırpalamış
17:27 Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin şikayeti üzerine “şüpheli“ sıfatıyla ifade verdi Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi
16:51 Yeni sözleşme uzatmıştı Galatasaray’ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor
16:50 Real Madrid, Arda Güler’in forma numarasını değiştirdi Real Madrid, Arda Güler'in forma numarasını değiştirdi
16:40 Ankara’nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy Ankara'nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy
16:30 Yapay zeka ile oluşturuldu İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi
16:21 Hindistan’da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 20:05:49. #1.11#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehidi Lokman Biçinci'nin son sözleri "Hakkınızı helal edin" oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement