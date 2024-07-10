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15 Temmuz Şehidi Lokman Biçinci'nin son sözleri "Hakkınızı helal edin" oldu

- "Türkiye elden gidiyor, vatan elden gidiyor" dedi, evden çıktı

Acılı anne: "Aklıma geldikçe üzülüyorum, hastalanıyorum yavrum gelmiyor"

ANKARA - 15 Temmuz şehidi Lokman Biçinci, Kahramankazan'da darbeye direnmek için meydanlara indi. Lokman Biçinci'nin ailesine sarf ettiği son sözleri "Hakkınızı helal edin" oldu.

15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'ndeki darbeci askerlere direnmek maksadıyla Kahramankazanlı vatandaşlar meydanlara indi. Şehit Lokman Biçinci de o vatandaşlardan biriydi. Saatlerce darbecilere karşı direnen Biçinci, sabaha karşı darbecilerin silahından çıkan kurşunla şehit oldu. Biçinci'nin şehit olduğu haberi sabah saat 07.00'da ailesine verildi.

"Anne hakkını helal et"

Şehit Lokman Biçinci'nin annesi Güldalı Biçinci, 15 Temmuz gecesi oğlunun evden nasıl çıktığını ve vedalaşmalarını anlatarak, "'Anne ben gidiyorum, silahımı ver bana' dedi. 'Oğlum ne silahı savaşa mı gidiyorsun?' Dedim. 'Ne savaşı anne, Türkiye elden gidiyor, vatan elden gidiyor' dedi. Sonrasında küçük bir bıçağı vardı, onu alıp çıktı gitti. Peşinden çıktım seslendim. 'Nereye gidiyorsun oğlum' dedim. 'Anne sen çayı demle ben döneceğim' dedi. Arkasından merdivenlere baktım. Döndü bana baktı ve 'Anne hakkını helal et' dedi. Sabah 04.00'te hastaneden haber geldi. Hastanız var gelin dediler. Sabah 07.00'de tekrar aradılar eşimi, hastanız var hastaneye gelin dediler. Hastaneye gittiğimde bir kalabalık vardı. Polisler beni tuttu. Beni tuttuklarında ben şaşırdım zaten. Hayırdır ne oluyor dedim. O arada açtılar yüzünü bir baktım Lokman, 'yavrum kim dövdü seni' dedim" açıklamalarında bulundu.

"Yine olsa bu gün yine bizde gideriz"

Acılarını unutmadıklarını ve unutamayacaklarını söyleyen Güldalı Biçinci, "Aklıma geldikçe üzülüyorum, hastalanıyorum yavrum gelmiyor diye. Vatan için, milletimiz için her zaman bizler de hazırız. Allah vatanımızı, milletimizi başımızdan eksik etmesin. Yine olsa bu gün yine bizde gideriz" ifadelerini kullandı.

"Vatanına, bayrağına çok düşkün bir çocuktu"

Şehidin babası Recep Biçinci ise o gece oğlunun darbecilere karşı direnmek için evden apar topar çıktığını belirterek, "Annesinin elini öptü. Benim elimi öptü. 'Baba biraz sonra gelirim' dedi. Gidiş o gidiş ondan sonra da hiç görmedik. Cenazesini gördük. Vatanına, bayrağına çok düşkün bir çocuktu. Askerlik görevini yapıp geldikten sonra iki ay yanımızda kaldı. Sonra da zaten şehit oldu" dedi.