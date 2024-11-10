15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05'te hayat durdu - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 09.05'te hayat durdu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 09.05\'te hayat durdu

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yıl dönümünde saat 09.05'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hayat durdu.

10.11.2024 10:46
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TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yıl dönümünde saat 09.05'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hayat durdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yıl dönümünde, saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde polis ekipleri tarafından trafik durduruldu. Saat 09.05'i gösterdiğinde köprü girişinde sürücüler araçlarından indi. Vatandaşlar ve polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu havadan da görüntülendi.

'GÜZEL BİR ANIYDI'

Ailesiyle köprüden geçtiği sırada saygı duruşunda duran Erdem Işık, "Kızımızda saygı duruşunda bulundu. İlk 10 Kasım'ı olsun dedik. Atamızı andık. Aracımızdan indik. Güzel bir anıydı. O da öğrenecek. Atasını anacak" dedi.

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Politika, Türkiye, Kültür, Güncel, Son Dakika

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