1864 Belgeseli, Büyük Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nü Anlatıyor - Son Dakika
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1864 Belgeseli, Büyük Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nü Anlatıyor

1864 Belgeseli, Büyük Çerkez Soykırımı ve Sürgünü\'nü Anlatıyor

21 Mayıs 1864 Büyük Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nü anlatan '1864' belgeselinin galası Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesi'nde gerçekleşti. Kafkas Vakfı ve N'art iş birliğinde hazırlanan filmin senaryosuna akademisyen ve yazar Yunus Emre Özsaray destek oldu. Belgesel, Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Rengin Yurdakul, gazeteci ve yazar Mehdi Nüzhet Çetinbaş, yazar Hulusi Üstün ve yazar Yılmaz Nevruz'un anlatımları ve animasyonlarla Kafkas tarihi, Çerkez sürgünü ve Çerkezlerin Osmanlı'ya iskanını konu alıyor.

21.05.2024 10:03
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21 Mayıs 1864 Büyük Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nü anlatan "1864" belgeselinin galası Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesi'nde gerçekleşti.

Kafkas Vakfı ve N'art iş birliğinde hazırlanan filmin senaryosuna akademisyen ve yazar Yunus Emre Özsaray destek oldu. Belgesel, Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Rengin Yurdakul, gazeteci ve yazar Mehdi Nüzhet Çetinbaş, yazar Hulusi Üstün ve yazar Yılmaz Nevruz'un anlatımları ve animasyonlarla Kafkas tarihi, Çerkez sürgünü ve Çerkezlerin Osmanlı'ya iskanını konu alıyor.

Kafkas Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Arıhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çarlık Rusya'nın Kafkasya halkını anavatanından koparttığını belirterek, "21 Mayıs Kafkas-Rus savaşlarının sona erdiği ve Çerkezlerin Karadeniz limanına göç ettiği tarihtir. Osmanlı topraklarına gelen Çerkezler, başta Balkanlar olmak üzere Anadolu'nun muhtelif yerlerine, Ürdün, Suriye ve Türkiye topraklarına yerleştirilmiştir. Çerkezler aslında anavatanlarından mezalim ve soykırım sonrası çıkartılmıştır." dedi.

Arıhan o gün yaşananların ancak hayal edilebileceğini vurgulayarak, "Bundan 160 yıl önce hiçbir haber ajansının, yayın organının, kitle iletişim aracının olmadığı atmosferde, Çerkezler vahşice katledilmiş, anavatanından çıkartılmıştır. Bugün dünyanın gözü önünde Gazze'de yaşananlar, soykırımın, zulmün hangi boyutta yapılabileceğini gözler önüne seriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Krasnaya Polyana Çerkezlerin, Kafkasyalıların hafızasına bir hakarettir"

Kafkas Vakfı olarak tarihi anlatmaya, yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerinin altını çizen Arıhan şunları kaydetti:

"Rus arşivlerinde Çerkezlerin kıyıma uğratıldığı, Gürcü arşivlerinde son direnişin gerçekleştiği yer, bugünkü adıyla 'Krasnaya Polyana' olan 'kırmızı çayır' anlamına gelen bölgedir. İnsanlar Rus kılıçlarına karşı ellerini süngü ettikleri için kan kaybından ölmüş, baharın gelişiyle o yeşil topraklar kana bulanmış ve 'kırmızı çayır' olarak nitelendirilmiştir. Günümüzde bu bölgede hala bu isim kullanılıyor. Bu Çerkezlerin, Kafkasyalıların hafızasına bir hakarettir."

Veysel Arıhan, ortaya çıkan belgesel gibi çalışmaların soykırım ve sürgünün anlatılması adına kıymetli olduğunu vurgulayarak "Gelecek nesillere sesimizi duyurmak ve bu yaşananları aktarmak için belgesellerle, yeni medya araçlarıyla mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rüstem Yahihanov'un Kafkasya uğruna savaşmış "İmam Şamil", "Hacı Kızbeç", "İmam Mansur", "İmam Gazi Muhammed" ve "İmam Hamzat" gibi liderleri resmettiği "Kafkas Efsaneleri" sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA

Yunus Emre Özsaray, Hulusi Üstün, Osmanlı, Haliç, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1864 Belgeseli, Büyük Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nü Anlatıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1864 Belgeseli, Büyük Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nü Anlatıyor - Son Dakika
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