19 Eylül Gaziler Günü Gümüşhacıköy\'de törenle kutlandı, anıta çelenk sunuldu

Gümüşhacıköy'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Astsubay Çavuş Murat Yolcu, törende yaptığı konuşmada, gazilerin vatan, bayrak ve bağımsızlık uğruna gösterdiği fedakarlıkların milletin hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Törene Kaymakam Büşra Güneş, Belediye Başkan Vekili Hayati Uzun, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bilgin Arslan, Cumhuriyet Savcısı Özkan Taşdemir ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.