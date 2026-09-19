19 Eylül Gaziler Günü Gümüşhacıköy'de törenle kutlandı, anıta çelenk sunuldu - Son Dakika
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19 Eylül Gaziler Günü Gümüşhacıköy'de törenle kutlandı, anıta çelenk sunuldu

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19 Eylül Gaziler Günü Gümüşhacıköy\'de törenle kutlandı, anıta çelenk sunuldu
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Gümüşhacıköy'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi; Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törende konuşan Jandarma Astsubay Çavuş Murat Yolcu, gazilerin fedakarlıklarının milletin hafızasında önemli yere sahip olduğunu belirtti.

Gümüşhacıköy'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Astsubay Çavuş Murat Yolcu, törende yaptığı konuşmada, gazilerin vatan, bayrak ve bağımsızlık uğruna gösterdiği fedakarlıkların milletin hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Törene Kaymakam Büşra Güneş, Belediye Başkan Vekili Hayati Uzun, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bilgin Arslan, Cumhuriyet Savcısı Özkan Taşdemir ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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