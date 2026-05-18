19 Mayıs Bayramı'nda Yeni Vizyon

18.05.2026 18:27
AKK Başkanı Yılmaz, 19 Mayıs'ın tarihini ve yeni stadyumun önemini vurguladı.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, Ankara'da spor tarihinin, Halim Çayırı'ndan Cebeci'ye uzanan alanlarda başladığını, bugün ise bu mirasın modern statlarla geleceğe taşındığını belirtti.

Kente kazandırılan yeni 19 Mayıs Stadyumu'nun yalnızca bir spor kompleksi değil, Cumhuriyet'in başkentinde yükselen yeni bir vizyonun simgesi olacağına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak bağımsızlık meşalesini yaktığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yıl dönümünde başta gençlerimiz olmak üzere tüm milletimizin bayramını en içten duygularla kutluyoruz. Bağımsızlık ruhunu, Cumhuriyet'imizin değerlerini ve Atatürk'ün gençliğe olan güvenini sonsuza dek yaşatma kararlılığıyla 19 Mayıs kutlu olsun."

Kaynak: AA

