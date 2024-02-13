19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Mahalle Muhtarlarıyla İstişare Toplantısı Yaptı - Son Dakika
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19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Mahalle Muhtarlarıyla İstişare Toplantısı Yaptı

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Mahalle Muhtarlarıyla İstişare Toplantısı Yaptı

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ilçede görev yapan 38 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Topaloğlu, mahalle muhtarlarının belediye hizmetlerinin halka ulaştırılmasında önemli bir rol oynadığını belirtti ve muhtarlara teşekkür etti.

13.02.2024 13:33  Güncelleme: 13:35
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19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ilçede görev yapan 38 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Topaloğlu, ilçedeki bir tesiste düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, mahalle muhtarlarının belediye hizmetlerinin halka ulaştırılmasında oldukça önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

Göreve geldiği 2009 yılından itibaren sürekli istişare yolları açık şekilde çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Topaloğlu, "Her ne kadar her gün halk günü olan bir belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyor olsak da mahalle muhtarlarımız, belediyemizin ayrılmaz bir parçası. Halkımızın yaşadığı mahallerde ortaya çıkan sorunları muhtarlardan bizzat öğrenmek, işlerimizi oldukça kolaylaştırıyor. Belediye ile muhtar iş birliğinin ilçemizde oldukça önemsendiğini gözlemliyorum. Mahallelerdeki temsilcimiz konumundaki muhtar arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Osman Topaloğlu, Yerel yönetim, Politika, Güncel, Son Dakika

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