19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Mahalle Muhtarlarıyla İstişare Toplantısı Yaptı

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19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ilçede görev yapan 38 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Topaloğlu, ilçedeki bir tesiste düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, mahalle muhtarlarının belediye hizmetlerinin halka ulaştırılmasında oldukça önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

Göreve geldiği 2009 yılından itibaren sürekli istişare yolları açık şekilde çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Topaloğlu, "Her ne kadar her gün halk günü olan bir belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyor olsak da mahalle muhtarlarımız, belediyemizin ayrılmaz bir parçası. Halkımızın yaşadığı mahallerde ortaya çıkan sorunları muhtarlardan bizzat öğrenmek, işlerimizi oldukça kolaylaştırıyor. Belediye ile muhtar iş birliğinin ilçemizde oldukça önemsendiğini gözlemliyorum. Mahallelerdeki temsilcimiz konumundaki muhtar arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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