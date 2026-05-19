19 Mayıs Coşkusu Artvin ve Ordu'da

19.05.2026 21:57
Artvin ve Ordu'da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında gençlik yürüyüşleri yapıldı, konserler düzenlendi.

Artvin ve Ordu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Artvin'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen etkinlik kapsamında katılımcılar Milli İrade Meydanı'nda toplandı.

Katılımcılar marşlar eşliğinde ellerindeki meşale ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi güzergahından Artvin Gençlik Merkezi'ne yürüdü.

Etkinlik gençlik konseriyle devam etti.

Öte yandan kutlamalar kapsamında tahta ve demir gibi atıl malzemelerden yapılan arabalarla yarış gerçekleştirildi.

15 yarışmacı tasarladıkları arabalarla hastane kavşağından başlayarak Valilik önüne ilerledi.

Yarışmada Ferhat Bekçi-Yunus Emre Uzun çifti birinci oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın Artvin'de farklı etkinliklerle ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

Ordu

Ordu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi.

Altınordu ilçesindeki Ceren Özdemir Meydanı'nda toplanan katılımcılar, marşlar eşliğinde ellerindeki meşale ve Türk bayraklarıyla Sırrıpaşa Caddesi'nden İlkadım Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında 52 metre uzunluğunda Türk bayrağı da açıldı.

Etkinlik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kurum korosu tarafından düzenlenen konserle sona erdi.

Programa Vali Muammer Erol'un yanı sıra kurum müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan çeşitli ilçelerde de kortej yürüyüşleri yapıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
