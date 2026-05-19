Kadıköy’de 19 Mayıs Coşkusu: Bisiklet Turu ve Tören - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadıköy’de 19 Mayıs Coşkusu: Bisiklet Turu ve Tören

19.05.2026 15:36  Güncelleme: 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Resmi törenle başlayan kutlamalar, Kalamış Atatürk Parkı’ndaki Bisiklet Turu ile devam etti. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, “Bugün aslında bir milletin tekrar nasıl ayağa kalktığının sembolüdür” dedi.

Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) Kadıköy'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Resmi törenle başlayan kutlamalar, Kalamış Atatürk Parkı'ndaki Bisiklet Turu ile devam etti. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "Bugün aslında bir milletin tekrar nasıl ayağa kalktığının sembolüdür" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da başlattığı ulusal bağımsızlık mücadelesinin 107. yılı Kadıköy'de coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçede renkli görüntülere sahne oldu. Bayram kutlamaları sabahın erken saatlerinde Kadıköy İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen resmi törenle başladı. Törende, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Kadıköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Korkulu, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler hazır bulundu. Saygı duruşuyla başlayan tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Kösedağı, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

"ATAMIZIN İZİNDE BİSİKLET TURU"

Kadıköy Belediyesi'nin gelenekselleşen "19 Mayıs Bisiklet Turu" Kalamış Atatürk Parkı'ndan başladı. Piri Reis Üniversitesi Boru Trampet Takımı'nın bando gösterisi ile renklenen ve her yaştan yüzlerce bisikletlinin katıldığı turun startını Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı verdi. Kadıköylüler, 10 kilometrelik parkur boyunca pedal çevirerek bayram coşkusunu sokağa taşıdı. Bisikletliler, Bağdat Caddesi'nde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri açtı, hep birlikte İstiklal Marşı'nı söyledi. Yaklaşık bir buçuk saat süren turun bitiş noktası yine bando eşliğinde Kalamış Atatürk Parkı oldu.

Kalamış Atatürk Parkı'nda konuşan Kösedağı "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı Kadıköy'de her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutluyoruz. Bugün aslında bir milletin tekrar nasıl ayağa kalktığının sembolüdür. Atamız, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında milletin umudunu da yeşertmiştir. Biz de bugün o nesillerin devamıyız. Burada her yaştan Kadıköylü ile beraber şu an Atamızın izinde, Bisiklet Turu'nda pedal çevireceğiz. Bayramımız kutlu olsun"dedi.

KÖSEDAĞI: ATATÜRK VE ARKADAŞLARINI ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Bisiklet Turu sırasında ANKA'ya bir değerlendirmede bulunan Kösedağı "Bugün Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız. Kadıköye'de de 7'den 70'e binlerce vatandaşımızla beraber bu güzel günü kutluyoruz. 1919 yılında Atatürk ve arkadaşları imkansız denen bir işin ilk adımını attılar ve o günlerden bugüne bize bu ülkeyi emanet ettiler. Biz de onun nesilleri olarak, onun bize emanet ettiği ülkeyi sonsuza kadar koruyacağız. Bunu yaparken de onu ve silah arkadaşlarını asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy’de 19 Mayıs Coşkusu: Bisiklet Turu ve Tören - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda
Fenerbahçeliler Derneği’nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum
İsrail saldırısı sonucu Küresel Sumud Filosu’ndaki teknede meydana gelen hasar kamerada İsrail saldırısı sonucu Küresel Sumud Filosu'ndaki teknede meydana gelen hasar kamerada
Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası’ndan patriotları çekme kararı aldı Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası'ndan patriotları çekme kararı aldı
Tadilat için girdiği evden cansız bedeni çıktı Tadilat için girdiği evden cansız bedeni çıktı
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı

15:48
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
15:23
Reha Muhtar’ın son halini gören inanamıyor
Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor
14:11
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
14:01
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
14:00
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
13:31
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD’ye karşı yeni cepheler açarız
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 15:57:28. #7.13#
SON DAKİKA: Kadıköy’de 19 Mayıs Coşkusu: Bisiklet Turu ve Tören - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.