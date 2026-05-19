Kadıköy’de 19 Mayıs Coşkusu: Bisiklet Turu ve Tören

(İSTANBUL) Kadıköy'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Resmi törenle başlayan kutlamalar, Kalamış Atatürk Parkı'ndaki Bisiklet Turu ile devam etti. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "Bugün aslında bir milletin tekrar nasıl ayağa kalktığının sembolüdür" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da başlattığı ulusal bağımsızlık mücadelesinin 107. yılı Kadıköy'de coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçede renkli görüntülere sahne oldu. Bayram kutlamaları sabahın erken saatlerinde Kadıköy İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen resmi törenle başladı. Törende, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Kadıköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Korkulu, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler hazır bulundu. Saygı duruşuyla başlayan tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Kösedağı, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

"ATAMIZIN İZİNDE BİSİKLET TURU"

Kadıköy Belediyesi'nin gelenekselleşen "19 Mayıs Bisiklet Turu" Kalamış Atatürk Parkı'ndan başladı. Piri Reis Üniversitesi Boru Trampet Takımı'nın bando gösterisi ile renklenen ve her yaştan yüzlerce bisikletlinin katıldığı turun startını Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı verdi. Kadıköylüler, 10 kilometrelik parkur boyunca pedal çevirerek bayram coşkusunu sokağa taşıdı. Bisikletliler, Bağdat Caddesi'nde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri açtı, hep birlikte İstiklal Marşı'nı söyledi. Yaklaşık bir buçuk saat süren turun bitiş noktası yine bando eşliğinde Kalamış Atatürk Parkı oldu.

Kalamış Atatürk Parkı'nda konuşan Kösedağı "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı Kadıköy'de her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutluyoruz. Bugün aslında bir milletin tekrar nasıl ayağa kalktığının sembolüdür. Atamız, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında milletin umudunu da yeşertmiştir. Biz de bugün o nesillerin devamıyız. Burada her yaştan Kadıköylü ile beraber şu an Atamızın izinde, Bisiklet Turu'nda pedal çevireceğiz. Bayramımız kutlu olsun"dedi.

KÖSEDAĞI: ATATÜRK VE ARKADAŞLARINI ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Bisiklet Turu sırasında ANKA'ya bir değerlendirmede bulunan Kösedağı "Bugün Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız. Kadıköye'de de 7'den 70'e binlerce vatandaşımızla beraber bu güzel günü kutluyoruz. 1919 yılında Atatürk ve arkadaşları imkansız denen bir işin ilk adımını attılar ve o günlerden bugüne bize bu ülkeyi emanet ettiler. Biz de onun nesilleri olarak, onun bize emanet ettiği ülkeyi sonsuza kadar koruyacağız. Bunu yaparken de onu ve silah arkadaşlarını asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.