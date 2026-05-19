19 Mayıs Törenleri 4 İlde Coşkuyla Kutlandı

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya'da programlar, Anıt Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile siyasi parti temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Uluslararası Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kutlama töreninde, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'ın, günün anlamını belirten konuşmasının ardından halk oyunları sergilendi ve spor gösterileri yapıldı.

Törene, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Kocatepe Parkı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda devam etti.

Aslan'ın konuşma yaptığı program, karate, halk oyunları ve güreş gösterileri ile devam etti. Şiir ve kompozisyonda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

Törene, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, il protokolü, kamu kurum ve kuruluşu yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Aksaray

Aksaray'da da tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ın 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yıldız, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'da Türk milletinin haksızlığa, zulme ve işgale karşı topyekun başlattığı bir harekatın, milli mücadelenin ve milli direnişin ilk kıvılcımı olduğunu söyledi.

Tören, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları ve çeşitli spor gösteriler sunulmasının ardından sona erdi.

Törene, Vali Murat Duru, Aksaray milletvekilleri Hüseyin Altınsoy ve Turan Yaldır ile il protokolü katıldı.

Karaman

Karaman'da ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlanarak "Gençlik yürüyüşü" yapıldı.

Yürüyüş, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

Burada, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından uzak doğu sporları ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

Tören, şiir, kompozisyon ve spor dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, il protokolü, kurum yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.