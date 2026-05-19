19 Mayıs Törenleri 4 İlde Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

19 Mayıs Törenleri 4 İlde Coşkuyla Kutlandı

19 Mayıs Törenleri 4 İlde Coşkuyla Kutlandı
19.05.2026 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da 19 Mayıs törenleri yapıldı, etkinlikler düzenlendi.

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya'da programlar, Anıt Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile siyasi parti temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Uluslararası Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kutlama töreninde, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'ın, günün anlamını belirten konuşmasının ardından halk oyunları sergilendi ve spor gösterileri yapıldı.

Törene, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Kocatepe Parkı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda devam etti.

Aslan'ın konuşma yaptığı program, karate, halk oyunları ve güreş gösterileri ile devam etti. Şiir ve kompozisyonda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

Törene, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, il protokolü, kamu kurum ve kuruluşu yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Aksaray

Aksaray'da da tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ın 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yıldız, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'da Türk milletinin haksızlığa, zulme ve işgale karşı topyekun başlattığı bir harekatın, milli mücadelenin ve milli direnişin ilk kıvılcımı olduğunu söyledi.

Tören, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları ve çeşitli spor gösteriler sunulmasının ardından sona erdi.

Törene, Vali Murat Duru, Aksaray milletvekilleri Hüseyin Altınsoy ve Turan Yaldır ile il protokolü katıldı.

Karaman

Karaman'da ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlanarak "Gençlik yürüyüşü" yapıldı.

Yürüyüş, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

Burada, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından uzak doğu sporları ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

Tören, şiir, kompozisyon ve spor dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, il protokolü, kurum yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlik, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 Mayıs Törenleri 4 İlde Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda
Fenerbahçeliler Derneği’nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum
Kayıp olarak aranan kadının, cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Kayıp olarak aranan kadının, cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Amasya ve Tokat’ta sel ve taşkın alarmı Eğitime ara verildi Amasya ve Tokat'ta sel ve taşkın alarmı! Eğitime ara verildi
Çağla Tuğaltay cinayetinde fethi kabir incelemesinde mezarı açılan ilk isim komşuları oldu Çağla Tuğaltay cinayetinde fethi kabir incelemesinde mezarı açılan ilk isim komşuları oldu
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

14:00
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
13:31
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD’ye karşı yeni cepheler açarız
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız
13:08
Devlet Bahçeli’den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun
Devlet Bahçeli'den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun
12:26
Mango kurucusu İsak Andiç’in ölümünde oğlu gözaltında
Mango kurucusu İsak Andiç'in ölümünde oğlu gözaltında
12:08
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
11:58
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 14:20:55. #7.13#
SON DAKİKA: 19 Mayıs Törenleri 4 İlde Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.