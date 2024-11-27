19 Yıl Hapsi Olan Hükümlü Yakalandı

Aksaray'da yapılan denetimlerde 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, çeşitli suçlardan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'nin kent merkezinde saklandığı ikamete operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan hükümlü, cezaevine gönderildi.
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