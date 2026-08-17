1999 Depremi\'nde Kayıplar Anıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yakınlarını kaybedenler, afetin 27. yılında mezarlıkları ziyaret etti.

Aileler, sabahın erken saatlerinden itibaren Yeni Mezarlığa gelerek, 27 yıl önce afette kaybettikleri yakınlarının kabirlerinde dua etti.

Karamürsel Belediyesi tarafından mezarlıkta düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Depremde kızı Ceyda Akay Sönmez ve damadı Altuğ Sönmez'i kaybeden Lütfü Akay, AA muhabirine, kızının afetten 45 gün önce dünya evine girdiğini belirterek, "Aradan geçen 27 yıl ben ve ailem için yaşanmamış gibi. İnşallah yaşanan bu acı bir daha yaşanmaz. Ülkemiz ve dünyada bir daha böyle afetler yaşanmaz. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesini kullandı.

Törene, depremde yakınlarını kaybedenlerin yanı sıra Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, AK Parti İlçe Başkanı Mecit Erdoğan, Yeni Parti İlçe Başkanı Anıl Aksu, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Parlak ve vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında Merkez Yeni Cami'de afette hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okundu.