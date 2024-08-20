2. Bandırma Oto Show, Otomobil Tutkunlarını Buluşturacak

(BALIKESİR) - 2. Bandırma Oto Show, 23-25 Ağustos 2024 tarihlerinde Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda sektör temsilcilerini, markaları ve otomotiv meraklılarını buluşturacak.
Bandırma Belediyesi ve Otolife iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenecek Bandırma Oto Show, Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda 23-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak. Etkinliğin açılış programı, 23 Ağustos Cuma günü saat 18.00'de gerçekleşecek.
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