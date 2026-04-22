2. Edirne Koç ve Teke Mezatı Düzenlendi
22.04.2026 16:18
Edirne'de düzenlenen mezatta, üreticilere damızlıklarını pazarlama fırsatı sağlandı.

Edirne Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince 2. Edirne Koç ve Teke Mezatı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Edirne Canlı Hayvan Borsası'nda düzenlenen mezatta yaptığı konuşmada, mezatların üreticilerin kaliteli damızlığa ulaşması ve küçükbaş üretiminin artırılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü ve planladığı projelerle küçükbaş üretimine önemli destekler sağladığını belirten Köse, "Bakanlığımız ve Valilik kanalıyla yürütmeyi planladığımız bazı projelerimiz var. İnşallah onları da hayata geçirerek vatandaşlarımızın hem kaliteli damızlığa ulaşmasını sağlayacak hem de sürdürülebilir hayvancılığı destekleyeceğiz." dedi.

Edirne Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Arif Hikmet Akbay da bu yıl ikincisini düzenledikleri mezatı Trakya'nın ortak mezatı haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Mezata katılan hayvanların sağlık ve kimlik kontrollerinin yapıldığını anlatan Akbay, "Hayvanların naklini, kan tahlilini ve diğer işlemleri birliğimiz karşılıyor. Üreticiye burada hiçbir şekilde yük bindirmiyoruz. Üreticinin buraya katılımını artırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Damızlık üreticisi Okan Saranlı da mezatın üreticilere damızlıklarını pazarlama şansı sunduğunu belirterek, birlik yönetimine teşekkür etti.

Ali Kuday ise damızlık koçları bir arada görmenin üreticilere kolaylık sunduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Mezatın sunuculuğunu yapan Eskişehirli üretici Emre Tınaz da mezatların üreticiler için önemli ve değerli günler olduğunu vurguladı.

İyi ve verimli bir sürü için kaliteli koçların varlığının önemli olduğunun altını çizen Tınaz, "İyi bir koçla güzel bir genetiğe sahip sürünüz olur." dedi.

Mezatta 19 üreticinin Kıvırcık, Karacabey Merinosu, ile de France ve Tahirova koyunları ile Halep keçilerinden oluşan 54 damızlık satışa sunuldu.

Damızlıklar 35 ila 85 bin lira arasındaki fiyatlardan satıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
