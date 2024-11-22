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(MUĞLA) - Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (FEFSAD) tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 2. Fethiye Film Festivali devam ediyor.

FEFSAD'ın bu yıl ikincisini düzenlediği Fethiye Film Festivali sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Festivalin üçüncü gününde ilk olarak, Film Sınıfı Atölyesi ekibi, sabah saatlerinde Üzümlü yolundaki Liseler Yerleşkesi'nde bulunan İmam Hatip Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Erasta AVM Aksin Sineması'nda da kısa filmlerin gösterimi sürdü. Bugün saat 13.00 itibarıyla Ceres Fethiye PSM'de, Mithat Erdoğan moderatörlüğünde yönetmen, senarist ve yazar Turgut Yasalar "İlk Filmimi Nasıl Çektim" bölümünün konuğu olurken; saat 15.30'da ise Özer Olgun Kültür Merkezi'nde, yönetmenliğini Nebil Özgentürk'ün yaptığı "Nazım Aramızda" adlı belgesel gösterilecek.

60 dakikalık belgesel gösterimi sonrasında yönetmen Nebil Özgentürk ile Nazım Hikmet'i canlandıran oyuncu Şahin Sancak söyleşi bölümünde izleyicilerle buluşacak. Sonrasında Nebil Özgentürk kitaplarını imzalamak üzere Yeşilçam film afişlerinin sergilendiği salona geçecek. Festival, saat 19.00'da "Balinanın Bilgisi" filminin galası ile sürecek, ardından yönetmen Önder Şengül izleyicilerle bulunacak.