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20 dönüm ormanlık alan kül oldu

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan orman yangınında 20 dönüm kül oldu.

Yangın 17: 00 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Tepekışla köyü yakınlarında çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarıyla Orman İşletme Müdürlüğü ile Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle etkisini artıran yangını söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışması ile kontrol altına alınan yangın nedeniyle 20 dönüm ormanlık alan kül oldu.