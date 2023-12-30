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2023 Yılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çalışmaları Değerlendirildi - Son Dakika
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2023 Yılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çalışmaları Değerlendirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 2023 yılında yapılan çalışmalar, İl Müdürü Hikmet Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi. Toplantıda, 2023 yılındaki çalışmaların başarılı bir şekilde tamamlandığı ve 2024 yılına yönelik planlamaların yapıldığı belirtildi. İl Müdürü Çelik, sorumluluk alanına giren konularda sunulan hizmetlerin eksiksiz yerine getirildiğini, planlamaların üzerinde performans sergilendiğini ve vatandaşların memnuniyetinin üst seviyede olduğunu vurgulayarak, idarecileri tebrik etti.

2023 Yılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çalışmaları Değerlendirildi
30.12.2023 - 12:45,
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 2023 yılında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

İl Müdürü Hikmet Çelik başkanlığındaki toplantıda, 2023 yılında yapılan çalışmalar değerlendirilip, 2024 senesine ait planlama yapıldı.

Toplantının sonunda Çelik, 2023 yılında sorumluluk alanına giren konularda verilen hizmetlerin eksiksiz yerine getirilmesi, planlamaların üzerinde performans gösterilmesi ve vatandaşların memnuniyeti konusunda üst seviyede hizmet verilmiş olması sebebiyle idarecileri tebrik etti.???????

Kaynak: AA
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İklim Değişikliği, Hikmet Çelik, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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