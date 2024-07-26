(ANKARA) - 2024-2026 yılları arasında yapılacak hayvancılık desteklemelerine ilişkin karar Resmi Gazete' de yayımlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024-2026 yılları arasında yapılacak, temel hayvancılık desteklerine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile su ürünleri üretiminin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024 - 2026 yılları arasında desteklenmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Son Dakika › Güncel › 2024-2026 Yılları Arasında Hayvancılık Desteklemeleri Yayımlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?