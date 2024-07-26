2024-2026 Yılları Arasında Hayvancılık Desteklemeleri Yayımlandı

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(ANKARA) - 2024-2026 yılları arasında yapılacak hayvancılık desteklemelerine ilişkin karar Resmi Gazete' de yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024-2026 yılları arasında yapılacak, temel hayvancılık desteklerine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile su ürünleri üretiminin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024 - 2026 yılları arasında desteklenmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.