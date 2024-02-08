2024 Qumra Sinema Günleri Doha'da düzenlenecek - Son Dakika
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2024 Qumra Sinema Günleri Doha'da düzenlenecek

2024 Qumra Sinema Günleri Doha\'da düzenlenecek

Doha Film Enstitüsü tarafından düzenlenen 2024 Qumra Sinema Günleri, 1-6 Mart tarihleri arasında Doha İslami Eserler Müzesi Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek. Etkinlik, film yapımcılarının senaryodan beyaz perdeye yolculuğunu destekleyerek dünyanın dört bir yanından sinemacıları, sinema ustalarını ve endüstri uzmanlarını bir araya getirecek. Etkinlikte, Leos Carax, Claire Denis, Atom Egoyan, Martin Hernandez ve Jim Sheridan gibi isimler ustalık eğitimi verecek. Doha Film Enstitüsü İcra Kurulu Başkanı Fatma Hassan Alremaihi, Qumra'nın yeni yetenekler için önde gelen bir platform olduğunu belirterek, genç sinemacıların projelerine zengin bir perspektif kazandırmak ve senaryodan ekrana yolculuktaki zorlukları aşmalarına yardımcı olmak için Qumra aracılığıyla sektörün profesyonellerinden rehberlik almalarının önemini vurguladı. Sanat danışmanı Elia Süleyman ise Qumra ustalarının cesur ve ileri görüşlü film yapımcıları olduğunu belirterek, genç sinemacılara fayda sağlayacak benzersiz ve yenilikçi yaklaşımlarıyla dünya sinemasında iz bıraktıklarını ifade etti.

08.02.2024 11:49
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Doha Film Enstitüsünce "2024 Qumra Sinema Günleri", 1-6 Mart'ta Doha İslami Eserler Müzesi Oditoryumu'nda düzenlenecek.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, film yapımcılarının senaryodan beyaz perdeye yolculuğunu destekleyen etkinlik, dünyanın her yerinden sinemacıları, sinema ustaları ve endüstri uzmanlarıyla buluşturuyor.

Etkinlikte ustalık eğitimi verecek isimler arasında, yapımcı Leos Carax, Fransız film yönetmeni ve senarist Claire Denis, yönetmen ve yapımcı Atom Egoyan, ses tasarımcısı Martin Hernandez ve İrlandalı senarist ve yönetmen Jim Sheridan yer alıyor.

"Qumra, yeni yetenekler için önde gelen bir platform"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doha Film Enstitüsü İcra Kurulu Başkanı Fatma Hassan Alremaihi, "Arap dünyasında türünün ilk örneği olan yetenek kuluçka merkezi Qumra, paha biçilmez ağ oluşturma yoluyla, projelerine belirgin bir avantaj sağlamak için ortaya çıkan yeni yetenekler için önde gelen bir platform." ifadesini kullandı.

Alremaihi, genç sinemacıların Qumra aracılığıyla sektörün önde gelen profesyonellerinden aldıkları rehberliğin, projelerine daha zengin perspektiften yaklaşmalarını ve senaryodan ekrana yolculuktaki çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerini sağladığını vurguladı.

Enstitünün sanat danışmanı Elia Süleyman ise "masterclass"larda dünya sinemasının usta isimlerinin ağırlanacağına işaret ederek, "Qumra ustalarımız, hikaye anlatımına benzersiz ve yenilikçi yaklaşımlarıyla dünya sinemasında silinmez iz bırakan cesur ve ileri görüşlü film yapımcılarıdır. Onların film yapımcılığına bakış açıları şüphesiz genç sinemacılarımıza fayda sağlayacak. Dolayısıyla bölgede ve ötesinde ortaya çıkan yeteneklerin daha zengin sinema eserleri üretmelerine katkıda bulunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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