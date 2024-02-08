2024 Qumra Sinema Günleri Doha\'da düzenlenecek

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Doha Film Enstitüsünce "2024 Qumra Sinema Günleri", 1-6 Mart'ta Doha İslami Eserler Müzesi Oditoryumu'nda düzenlenecek.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, film yapımcılarının senaryodan beyaz perdeye yolculuğunu destekleyen etkinlik, dünyanın her yerinden sinemacıları, sinema ustaları ve endüstri uzmanlarıyla buluşturuyor.

Etkinlikte ustalık eğitimi verecek isimler arasında, yapımcı Leos Carax, Fransız film yönetmeni ve senarist Claire Denis, yönetmen ve yapımcı Atom Egoyan, ses tasarımcısı Martin Hernandez ve İrlandalı senarist ve yönetmen Jim Sheridan yer alıyor.

"Qumra, yeni yetenekler için önde gelen bir platform"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doha Film Enstitüsü İcra Kurulu Başkanı Fatma Hassan Alremaihi, "Arap dünyasında türünün ilk örneği olan yetenek kuluçka merkezi Qumra, paha biçilmez ağ oluşturma yoluyla, projelerine belirgin bir avantaj sağlamak için ortaya çıkan yeni yetenekler için önde gelen bir platform." ifadesini kullandı.

Alremaihi, genç sinemacıların Qumra aracılığıyla sektörün önde gelen profesyonellerinden aldıkları rehberliğin, projelerine daha zengin perspektiften yaklaşmalarını ve senaryodan ekrana yolculuktaki çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerini sağladığını vurguladı.

Enstitünün sanat danışmanı Elia Süleyman ise "masterclass"larda dünya sinemasının usta isimlerinin ağırlanacağına işaret ederek, "Qumra ustalarımız, hikaye anlatımına benzersiz ve yenilikçi yaklaşımlarıyla dünya sinemasında silinmez iz bırakan cesur ve ileri görüşlü film yapımcılarıdır. Onların film yapımcılığına bakış açıları şüphesiz genç sinemacılarımıza fayda sağlayacak. Dolayısıyla bölgede ve ötesinde ortaya çıkan yeteneklerin daha zengin sinema eserleri üretmelerine katkıda bulunacak." değerlendirmesinde bulundu.