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2024 Yılında Uzlaştırıcıların Asgari Ücret Tarifesi Belli Oldu - Son Dakika
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2024 Yılında Uzlaştırıcıların Asgari Ücret Tarifesi Belli Oldu

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırıcıların, 2024'e ait asgari ücret tarifesi Adalet Bakanlığı tarafından yayımlandı. Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması durumunda 2-3 kişinin uzlaştırılması için 1775-2 bin 375 lira, 4-6 kişinin uzlaştırılması için 2 bin 375-2 bin 965 lira, 7-9 kişinin uzlaştırılması için 2 bin 965-3 bin 560 lira, 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması için 3 bin 560-4 bin 155 lira arasında ödeme yapılacak. Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması durumunda ise 2-3 kişinin taraf olması için 885-1180 lira, 4-6 kişinin taraf olması için 1180-1480 lira, 7-9 kişinin taraf olması için 1480-1775 lira, 10 ve daha fazla kişinin taraf olması için 1775-2 bin 70 lira arasında ücret ödenecek.

2024 Yılında Uzlaştırıcıların Asgari Ücret Tarifesi Belli Oldu
31.12.2023 - 19:02,
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Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırıcıların, 2024'e ait asgari ücret tarifesi belli oldu.

Adalet Bakanlığının "2024 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde uzlaştırıcıya 590-885 lira, uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 1775-2 bin 375, 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 2 bin 375-2 bin 965 lira, 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 2 bin 965-3 bin 560 lira, 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 3 bin 560-4 bin 155 lira arasında ödeme yapılacak.

Uzlaştırıcıya, uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde ise 2-3 kişinin taraf olması durumunda 885-1180 lira, 4-6 kişinin taraf olması durumunda 1180-1480 lira, 7-9 kişinin taraf olması durumunda 1480-1775 lira, 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 1775- 2 bin 70 lira arasında ücret ödenecek.

Kaynak: AA
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