Hac 2025 Kayıt Yenileme Uyarısı! - Son Dakika
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Hac 2025 Kayıt Yenileme Uyarısı!

HAC Umre Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD), 2025 hac kuraları için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin devam ettiğini, adayların 16 Eylül'e kadar kaydını yeniletmeleri gerektiği hatırlatarak, '2024 yılında kuraya katılan vatandaşlarımızın kayıtları otomatik olarak yenilenmeyecektir' açıklamasını yaptı.

07.09.2024 19:49
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HAC Umre Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD), 2025 hac kuraları için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin devam ettiğini, adayların 16 Eylül'e kadar kaydını yeniletmeleri gerektiği hatırlatarak, "2024 yılında kuraya katılan vatandaşlarımızın kayıtları otomatik olarak yenilenmeyecektir" açıklamasını yaptı.

HURSAD, 2025 yılı hac kuraları için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine ilişkin uyarı yaptı. Dernek tarafından yapılan açıklamaya göre, daha önceki yılların aksine bu yıl kayıtların otomatik olarak yenilenmeyeceği belirtilirken, hacı adaylarının 16 Eylül'e kadar kaydını yeniletmeleri gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "2025 yılı Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 5 Ağustos- 16 Eylül tarihleri arasında e-Devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulduğu üzere, 2024 yılında kuraya katılan vatandaşlarımızın kayıtları otomatik olarak yenilenmeyecektir. HURSAD olarak bu konuda kamuoyunu çeşitli vesilelerle bilgilendirmiş bulunmaktayız. Ancak, kayıt yenileme için son tarih olan 16 Eylül'e çok az bir zaman kalmış olmasına rağmen, hala kaydını yeniletmeyen vatandaşlarımızın bulunduğu görülmektedir. Bu nedenle, vatandaşlarımıza önemli bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Kayıtlarını yeniletmeyen vatandaşlarımızın Hac kurasına katılması mümkün olmayacaktır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına, vatandaşlarımızın e-Devlet Portalı üzerinden hiçbir bedel ödemeden kayıtlarını yenilemelerini önemle hatırlatırız" denildi.

Kaynak: DHA

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