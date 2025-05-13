2025 için yaş çay fiyatı 25,44 lira

(ANKARA)- Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılında 19 lira olan yaş çay bedelini, 2025 yılı için kilogram başına 25,44 lira olarak belirledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"2024 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 430 bin ton olarak gerçekleşmiştir. ÇAYKUR 2024 yılında 49 yaş çay fabrikasında 783 bin ton yaş çay almış olup, bu yılda ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir.

2024 yılında kilogramı 19 lira olan yaş çay bedeli 2025 yılı için kilogramı 25,44 lira olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz."