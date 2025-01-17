2025 Yatırım Programı: Şehircilik İçin 13,5 Milyar Lira - Son Dakika
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2025 Yatırım Programı: Şehircilik İçin 13,5 Milyar Lira

Çevre Bakanlığı, 2025'te şehircilik yatırımlarına 13,5 milyar lira ayırdı, sürdürülebilir projeler ön planda.

17.01.2025 11:48
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"2025 Yılı Yatırım Programı"nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesindeki en büyük pay, 13 milyar 514 milyon lirayla şehircilik sektöründeki yatırımlara ayırıldı.

AA muhabirinin, 2025 Yılı Yatırım Programı'ndan derlediği bilgiye göre, programda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez ve bağlı kuruluşlarının proje ve ödenek bilgileri de yer aldı.

Buna göre, bu yıl yapılması planlanan projeler arasında, iklim değişikliği, doğal kaynakların izlenmesi ve değerlendirilmesi, çölleşme ve erozyonla mücadele, çığ alanlarının sağlıklı ekosisteme dönüştürülmesi, sürdürülebilir şehirler ile kamu binaları deprem dayanımı ve enerji verimliliği gibi projeler bulunuyor.

İller Bankasınca 81 ilde hayata geçirilecek sürdürülebilir şehirler projesi kapsamında kent içi ulaşım, enerji, içme suyu, kanalizasyon ve belediye hizmetleri sektörlerinde toplam 13 milyar 514 milyon lira ödenek ayrıldı.

Bakanlığın bütçesinde kamu binaları deprem dayanımı ve enerji verimliliği alanındaki yatırımlar için 900 milyon lira ödenek tahsis edildi.

İklim değişikliği alanındaki proje yatırımları için İklim Değişikliği Başkanlığına ayrılan toplam ödenek miktarı 70 milyon 600 bin lira oldu.

Tüm illerde çölleşme ve erozyonla mücadele ve çığ alanlarının sağlıklı ekosisteme dönüştürülmesi konusunda yapılacak projelere ise 70 milyon lira ödenek tahsis edildi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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