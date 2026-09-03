2026-2027 Adli Yılı HSK Genel Kurulu, Adalet Bakanı Gürlek başkanlığında toplandı
Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Akın Gürlek, 2026-2027 Adli Yılı'nın ilk HSK Genel Kurul toplantısına başkanlık etti. Toplantıda, yargı hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesine yönelik çalışmalar ile kurulun gündemindeki konular ele alındı.
Adalet Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı Akın Gürlek, 2026-2027 Adli Yılının ilk HSK Genel Kurul toplantısına başkanlık etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, HSK Genel Kurulu, Kurul binasında Gürlek başkanlığında toplandı.
Toplantıda, yargı hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik çalışmalar ile HSK'nın gündeminde yer alan konular ele alındı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, HSK Başkan Vekili Fuzuli Aydoğdu, Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu ve Kurul üyeleri katıldı.
Kaynak: AA
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