2026 Akademi Giriş Sınavı Başvuruları Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS) kapsamındaki 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının başvuruları başladı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 12 Temmuz'da uygulanacak sınavın başvuruları 20 Mayıs'a kadar sürecek.
Sınava, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan başvurulabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-MEB-AGS Kılavuzu'nda yer alıyor.
