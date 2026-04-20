2026 Kurban Kesim Bedeli Açıklandı

20.04.2026 20:38
2026 vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin lira olarak belirlendi.

(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) 2026 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Başkanlık Konferans Salonu'nda 2026 Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve TDV'nin 1993'ten bu yana vekaletle kurban kesim faaliyetinin aralıksız devam ettiğini belirterek, "34 yıllık bu süreçte vakfımıza emanet edilen kurbanları büyük bir hassasiyetle keserek yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca ihtiyaç sahibinin bayram sevinci yaşamasına vesile olduk" dedi.

Arpaguş, şunları kaydetti:

"Hazırlıklarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Kurban bağışlarının kabulünden etlerin dağıtımına kadar organizasyonun her aşamasını büyük ciddiyet ve hassasiyetle takip ediyoruz. Uhdemize tevdi edilen kurban emanetleri, Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev yapan hocalarımız, vakfımızın gönüllüleri ve veteriner ekiplerimiz nezaretinde kesilmektedir. Kurbanların etleri yurt içinde müftülüklerimiz ve vakıf şubelerimiz, yurt dışında müşavirlik ve ataşeliklerimiz vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır."

TDV olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini, yurt içinde kestirmek isteyenler için 18 bin lira yurt dışında kestirmek isteyenler için de 7 bin lira olarak belirledik. Vatandaşlarımız, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla TDV kurban programına katılabileceklerdir. Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz ise Din Hizmetleri Müşavirlikleri, ataşelikler, koordinatörlükler ve ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekaletlerini güvenle vakfımıza teslim edebileceklerdir. Vekaletle kurban bağış kabulleri, 27 Mayıs Cuma günü saat 17.00 itibarıyla sona erecektir."

Kaynak: ANKA

İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
İsrail’den yeni İran mesaj: Her an yeni gelişmeler yaşanabilir İsrail’den yeni İran mesaj: Her an yeni gelişmeler yaşanabilir
Tamil Nadu’da Havai Fişek Fabrikasında Patlama Tamil Nadu'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama
İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı
Manchester City’e kaybeden Arsenal taraftarı bir kadın sinir krizi geçirdi Manchester City'e kaybeden Arsenal taraftarı bir kadın sinir krizi geçirdi
CHP’li Ataşehir Belediyesi’nin esnaf anlayışı deşifre oldu CHP’li Ataşehir Belediyesi’nin esnaf anlayışı deşifre oldu

20:10
Lebron James’i karşısında gören Alperen Şengün’ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı
Lebron James'i karşısında gören Alperen Şengün'ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı
20:03
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
19:25
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu’ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
19:17
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama İşte atılacak yeni adımlar
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar
19:14
Haaland’ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
18:32
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
