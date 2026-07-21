2026 YKS Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2026 YKS Sonuçları Açıklandı

21.07.2026 06:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖSYM, 2,5 milyon adayın katıldığı 2026 YKS sonuçlarını açıkladı. Tercihler 29 Temmuz'da başlayacak.

ÖSYM, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavın tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu sınavın ardından tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada yoğun bir hazırlık süreci geçiren adayları, ailelerini ve eğitim camiasını tebrik ederek, üniversiteye yerleşecek öğrencilerin ülkeye faydalı bireyler olarak yetişeceğine inandığını belirtti.

2026 YKS'de Temel Yeterlilik Testi (TYT) birinciliğini İlker Uyanıker, Abdullah Uslu, Miraç Koşar, Doğa Erdemir ve Şerif Efe Dartar paylaştı. Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) sayısalda Şerif Efe Dartar, sözelde Enes Salahaddin Coşkun, eşit ağırlıkta ise Tuğsem Bahar birinci oldu. Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça alanlarında farklı adaylar birincilik elde etti.

Sınava başvuran 2 milyon 425 bin 627 adaydan 2 milyon 255 bin 76'sı TYT'ye katılırken, AYT'ye başvuran 1 milyon 627 bin 970 adayın 1 milyon 473 bin 113'ü sınava girdi. YDT'ye başvuran 203 bin 640 adaydan ise 143 bin 270'i sınava katıldı. Tüm oturumlarda kadın adayların sınava katılım oranının erkek adaylardan daha yüksek olduğu bildirildi.

ÖSYM verilerine göre, TYT'de ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin doğru cevap ortalamaları Türkçede 20,5, sosyal bilimlerde 10,2, temel matematikte 6,8 ve fen bilimlerinde 4,3 olarak gerçekleşti.

Kaynak: DHA

YKS Sonuçları, Eğitim, Güncel, Yaşam, ÖSYM, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2026 YKS Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’nin Gornik Zabrze’yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
Oğuzhan Uğur aylık gelirini açıkladı Oğuzhan Uğur aylık gelirini açıkladı
İş adamından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet hakkında skandal iddia: Altın miktarına şaşıracaksınız İş adamından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet hakkında skandal iddia: Altın miktarına şaşıracaksınız
Polymarket Türkiye’de erişime engellendi Polymarket Türkiye'de erişime engellendi
Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos’a pahalıya patladı Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos'a pahalıya patladı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı

07:46
Üsküdar’da dehşet Falçatalı cani martıyı ağır yaraladı
Üsküdar'da dehşet! Falçatalı cani martıyı ağır yaraladı
07:29
CHP’li başkan için AK Parti iddiası: İstifa edeceğim, Cumhurbaşkanına ilettik
CHP'li başkan için AK Parti iddiası: İstifa edeceğim, Cumhurbaşkanına ilettik
07:16
Fenerbahçeli İsmail’e büyük şok: Evliliği geçerli saymıyorum
Fenerbahçeli İsmail'e büyük şok: Evliliği geçerli saymıyorum
06:46
YKS’nin şampiyonları belli oldu İşte Türkiye birincileri
YKS'nin şampiyonları belli oldu! İşte Türkiye birincileri
06:38
Efsane satranççı cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti: Yeterince güçlü değilim
Efsane satranççı cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti: Yeterince güçlü değilim
06:04
YKS sonuçları açıklandı İptal edilen soru sayısı 2’ye yükseldi
YKS sonuçları açıklandı! İptal edilen soru sayısı 2'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 07:56:21. #7.13#
SON DAKİKA: 2026 YKS Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.