23.03.2026 21:32
Ziya Gökalp'ın 150. doğum yılı 2026, 'Ziya Gökalp Anma Yılı' olarak ilan edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın teklifi ve TÜRKSOY Daimi Konseyi'nin oy birliğiyle, Ziya Gökalp'ın doğumunun 150. yıldönümü olan 2026 yılının "Ziya Gökalp Anma Yılı" ilan edildiğini bildirdi.

Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"???????Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın teklifi ve TÜRKSOY Daimi Konseyi'nin oy birliğiyle, Ziya Gökalp'ın doğumunun 150. yıldönümü olan 2026 yılı "Ziya Gökalp Anma Yılı" olarak ilan edilmiştir. Eserleriyle Türk milletinin kolektif bilincinin güçlenmesi, milli kimliğin yeniden inşası ve gönül coğrafyamızın bütünleşmesine büyük katkılar sunan Ziya Gökalp'in nesillerimize aktarılması son derece kıymetlidir. 'Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan, Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan' diyerek açtığı ufuk çizgisi, somut adımlarla ilerlemeyi sürdürmektedir."

Zorlu, bu anlamlı karar sebebiyle başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere TÜRKSOY Daimi Konseyini ve Genel Sekreterliğini kutladı.

Kaynak: AA

