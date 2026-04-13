21. Köprüde Buluşmalar Başlıyor

13.04.2026 21:08
İKSV'nin düzenlediği etkinlikte sinemacılara destek verilecek. Projeler uluslararası jüri tarafından değerlendirilecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen ve sinemacıları desteklemeyi amaçlayan "21. Köprüde Buluşmalar" etkinliği yarın başlayacak.

Etkinlik, 14-16 Nisan'da Pera Müzesi, Borusan Müzik Evi, Türkiye Fransız Kültür Merkezi ile Yapı Kredi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Uluslararası işbirliklerini geliştirmeyi hedefleyen etkinlik kapsamında, "Film Geliştirme Platformu", "Work in Progress Platformu" ve "Kısa Film Atölyesi" seçkilerinde yer alan projeler uluslararası endüstri profesyonellerinin değerlendirmesine sunulacak.

Performans sanatçısı ve yönetmen Alyssa Dillard'ın sunumuyla gerçekleştirilecek proje tanıtımlarının yanı sıra etkinlik süresince uzman isimlerin katılımıyla herkese açık ve ücretsiz "Sinema Konuşmaları" düzenlenecek.

Projeleri uluslararası jüri değerlendirecek

Dokuz uzun metraj kurmaca ve belgesel projenin yer aldığı Film Geliştirme Platformu'nun jürisinde Locarno Film Festivali Endüstri Yöneticisi Daria Voumard, ARTE Cinema Seçici Kurul Üyesi Gilles Duval ve yönetmen Tarık Aktaş görev alacak.

Çekimleri büyük oranda tamamlanan on uzun metraj filmin bulunduğu Work in Progress Platformu'nda ise projeleri Picture Tree International Festival ve Film Alımları Sorumlusu Stella Wejchert, Sundance Film Festivali Programcısı Sudeep Sharma ve yönetmen Tolga Karaçelik değerlendirecek.

Dört kısa filmin destekleneceği Kısa Film Atölyesi'nin jüri koltuğunda da Berlin Film Festivali Kısa Film Bölümü Yöneticisi Anna Henckel-Donnersmarck, oyuncu ve yapımcı Bige Önal ile European Short Pitch Program Direktörü Julie Marnay oturacak.

"21. Köprüde Buluşmalar" etkinliğinin sonunda başarılı bulunan projelere çeşitli maddi destekler ve post prodüksiyon ödülleri verilecek.

Kaynak: AA

