21 Yaşında Muhtar Oldu

Samsun'un Alaçam ilçesinde 21 yaşında muhtar seçilen Emirhan Çepe, mazbatasını alarak görevine başladı.
Terskırık Mahallesi'nde 7 Haziran'da yenilenen seçime tek aday olarak giren Çepe, kullanılan 53 oydan 52'sini alarak mahallenin yeni muhtarı oldu.
Mazbatasını Alaçam İlçe Seçim Müdürü Ayşegül Aktaş'tan alan Çepe, görevine başladı.
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