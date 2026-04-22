23 Nisan'da Hayvanat Bahçesi Ücretsiz

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin çocukları ücretsiz ağırlayacağını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hayvanat bahçesi 153 türde yaklaşık 1600 hayvan ile ziyaretçilerini ağırlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin çocukları ücretsiz ağırlayacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla miniklerin yaşadığı heyecan ve mutluluğu paylaştıklarını belirten Büyükkılıç, "Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Geleceğimiz olan yavrularımızın bu özel günlerine güzellik katmak adına hayvanat bahçemizde çocuklarımızı ücretsiz olarak misafir edeceğiz. Tüm çocuklarımızı 23 Nisan coşkusuyla hayvanat bahçemize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.