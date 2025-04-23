23 Nisan Kutlamaları Başladı - Son Dakika
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23 Nisan Kutlamaları Başladı

TBMM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

23.04.2025 00:15
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6 Nisan 1920

1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 105. açılış yıl dönümü kutlanıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, Anıtkabir'de ve Birinci Meclis'te düzenlenecek törenlere katılacak.

TBMM Başkanlık makamını sembolik olarak çocuk başkana devredecek ve Tören Salonu'nda kutlamaları kabul edecek Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan özel oturumunu yönetecek, Meclis'te düzenlenecek resepsiyona ev sahipliği yapacak.

(Ankara/09.00/09.15/10.00/11.00/11.30/14.00/20.00)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'deki resmi törene, Birinci Meclis'teki anma törenine, TBMM Genel Kurulu Özel Gündemli toplantıya, Birinci Meclis önündeki halk buluşmasına ve Anıtkabir'e yürüyüş etkinliğine katılacak.

(Ankara/09.15/10.00/14.00/17.00)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret edecek, Temsili Makam Devir Teslim Töreni'ne katılacak, 23 Nisan Çocuk Şenliği etkinlik alanlarını gezecek.

(Ankara/08.00/09.00/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet Müzesi'ndeki İlk Adım: Yapay Destekli Dijital Sanat Sergisi ile CSO Ada Ankara'daki İstiklal Yolu: Mutlu Çocuk Yüzleri Sergisi'ni ziyaret edecek.

(Ankara/15.30/16.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, elma bahçesinde incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak, Valiliği, Belediye Başkanlığını, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü, MHP ile AK Parti il başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Niğde/11.30/14.30/16.00/16.30/17.00/17.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdürazzak ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

(Şam)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin'de resmi temaslarda bulunacak.

(Pekin)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İlim Hikmet ve Sanat Merkezi açılışına katılacak, 57. Alay Milli Bilinç Kampı'nı ziyaret edecek.

(Çanakkale/12.15/16.00)

SPOR

1- Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk ayağı Çanakkale Zafer Kupası yarışları, İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı önünde verilecek startla başlayacak. Organizasyon 25 Mayıs'ta Çanakkale'de sona erecek.

(İstanbul/12.00)

2- UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışı öncesi gala yemeği, Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirilecek.

(İstanbul/19.00)

3- THY Avrupa Ligi play-off etabı ilk maçlarında AS Monaco ile Barcelona, Olympiakos ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

(Monako/20.00/Atina/20.30)

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final üçüncü ve son maçında Yunanistan'ın AEK ekibi, Fransa temsilcisi Nanterre'yi konuk edecek. Kazanan takım Dörtlü Final'e kalan son takım olacak.

(Atina/19.30)

5- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final etabı ilk maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.

(Ankara/17.00)

6- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu Koordinatörlüğü ile TFF Kadın Futbol Direktörlüğü tarafından Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara yönelik bir dizi etkinlik düzenlenecek. Etkinlikte TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da hazır bulunacak.

(İstanbul/12.00)

7- Galatasaray Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kutlama düzenleyecek. Kutlama etkinliğine Başkan Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyeleri katılacak.

(İstanbul/13.00)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 23 Nisan Kutlamaları Başladı - Son Dakika

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