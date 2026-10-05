25 Ekim'deki seçimde yurt dışı 93 sandıkta oy Sırbistan saatine göre kullanılacak

Sırbistan Devlet Seçim Kurulu (RIK), ülkede 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçimde yurt dışında açılacak sandıklarda yerel saate göre değil, Sırbistan saat dilimine göre oy kullanılacağını açıkladı.

RIK Başkanı Vladimir Dimitrijevic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçimde yurt dışında 93 sandık açılacağını ifade etti.

Kurulun, Sırbistan Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine yurt dışında açılacak sandıklara ilişkin bazı düzenlemeler yaptığını aktaran Dimitrijevic, bu kapsamda seçmenlerin Sırbistan saatine göre 07.00-20.00 arasında oylarını kullanabileceklerini belirtti.

Sırbistan'daki Özgür Seçimler ve Demokrasi Merkezi (CeSID), yeni düzenlemeye ilişkin ülkelere göre oy kullanma saatlerini paylaştı.

CeSID, Chicago'da yerel saatle 01.00, Washington, New York'ta ve Kanada'da 02.00, Avustralya'da 17.00 ve Çin'de 14.00'de oy kullanma işleminin başlayacağı bilgisini aktardı.