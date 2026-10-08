26'ncı Ulusal Turizm Kongresi, Şırnak'ta 57 üniversiteden 184 katılımcıyla açıldı

ŞIRNAK'ta 26'ncı Ulusal Turizm Kongresi, ' Kültür, İnanç ve Doğa' temasıyla başladı.

Şırnak Üniversitesi ve Şırnak Belediyesi ev sahipliğinde, Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde açılış töreni düzenlendi. Programa Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, akademisyenler, araştırmacılar ve sektör temsilcileri katıldı. 8-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek kongrede turizm alanındaki bilimsel çalışmalar ele alınacak.

'ŞIRNAK'I TURİZMİN GÜÇLÜ MERKEZLERİNDEN BİRİ YAPMAK İSTİYORUZ'

Belediye Başkanı Mehmet Yarka, programdaki konuşmasında kentin farklı inanç ve medeniyetlerin izlerini taşıdığını belirterek, "Bugün burada yalnızca turizmi değil, bir şehrin dünyaya açılan kapısını konuşuyoruz. Çünkü turizm sadece görmek değil, tanımaktır. Bir sofraya oturmak, bir türkü dinlemek, bir hikayeye ortak olmaktır. Şırnak tam da böyle bir şehirdir. Cudi'ye baktığınızda yalnızca bir dağ görmezsiniz; Hz. Nuh'un izini, Sefine'nin hatırasını ve yeniden başlamanın umudunu görürsünüz. Cudi bize, en büyük yıkımların ardından bile yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatır. Bu kadim mekanın inanç turizmi açısından daha güçlü bir merkez haline gelmesini hedefliyoruz. Ezidi vatandaşlarımız için kutsal anlam taşıyan Mağara Köyü'nde de anma ve ziyaretlerin daha sağlıklı koşullarda gerçekleştirilebilmesi için çalışmalar yaptık. Cizre'de Dicle'nin kıyısında Mem-u Zin'in aşkını, El Cezeri'nin ilmini ve kadim bir medeniyetin izlerini bulursunuz. Bir dengbejin sesinde geçmişin bugünle konuştuğuna şahit olursunuz. Süryani, Keldani, Ezidi ve farklı toplulukların bıraktığı izler, bu toprakların kültürel zenginliğini tamamlıyor. İstiyoruz ki ziyaretçimiz Şırnak'a sadece uğrayıp geçmesin. Şırnak'ı tanısın, soframıza otursun, insanımızla buluşsun ve buradan güzel bir hatırayla ayrılsın. Bizim turizm anlayışımızın özünde de bu samimiyet var" dedi.

'ŞIRNAK'IN POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARILMALI'

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ise kentin turizm açısından sahip olduğu potansiyelin henüz yeterince değerlendirilemediğini ifade ederek, "Şırnak turizm potansiyeli bakımından güçlü, değerli ve zengin bir şehir. Maalesef bu potansiyeli gereğince, hakkıyla ortaya çıkaramamışız. Bunun farklı nedenleri var. Fakat ülkemizin daha istikrarlı hale gelmesi ve geçmişin bazı sorunlarının çözülmeye başlanmasıyla birlikte bunun Şırnak'a çok büyük değer katacağını düşünüyorum. Bölgenin yeniden arkeolojik açıdan incelemeye tabi tutulması lazım. Medler, Persler, Sasaniler, Eyyubiler, Memlükler, Osmanlılar ve Selçuklulara ait çok değerli eserler bulunuyor. Şırnak denilince dağ başında, kimsenin gitmediği, gelmediği, bilimden ve medeniyetten uzak bir yer algısı oluşabiliyor. Bu yanlış bir imaj. Şırnak'ın sahip olduğu değerler oldukça önemli ve insanlığa büyük katkılar sunmuş, büyük değerler yetiştirmiş bir şehir" diye konuştu.

'184 KATILIMCI ŞIRNAK'TA BULUŞTU'

Kongreye 57 farklı üniversiteden 184 katılımcının geldiğini belirten Ulusal Turizm Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Kadırhan, "Ulusal Turizm Kongresi, Türkiye'de turizm alanındaki akademik bilgi birikiminin paylaşılması, güncel sorunların tartışılması ve bilimsel iş birliklerinin geliştirilmesi açısından köklü ve önemli bir akademik organizasyondur. Bu yıl bu bilimsel geleneğe Şırnak Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kongremiz kapsamında bilimsel bildiriler sunulacak ve doktora kolokyumu çalışmaları gerçekleştirilecek. Farklı üniversitelerden araştırmacıların Şırnak'ta bir araya gelmesini hem kongremizin akademik niteliği hem de üniversitemizin ve şehrimizin bilimsel görünürlüğü açısından değerli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

26'ncı Ulusal Turizm Kongresi, 10 Ekim'e kadar çeşitli bilimsel oturum ve akademik etkinliklerle devam edecek.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,