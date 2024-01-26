26 Ocak 2024 Gündemi

ANKA HABER AJANSI 26 OCAK 2024 GÜNDEMİ

11.00: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'da; partinin yerel seçim stratejisi ile ilgili açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

13.00: CHP MYK toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

14.00: DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, dünkü MYK toplantısında alınan kararlar ile ilgili açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

14.30: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı Test Sürüşü'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

18.00: CHP PM toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

18.00: Sosyal Demokrasi Vakfı 2023 Yılı İnsan Hakları, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülü; İstanbul'da düzenlenecek törenle "Akbelen direnişçilerine" verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ)

...: CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MYK ve Parti Meclisi toplantılarının ardından açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler…