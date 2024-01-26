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26 Ocak 2024 Gündemi - Son Dakika
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26 Ocak 2024 Gündemi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partinin yerel seçim stratejisi hakkında açıklama yapacak. CHP MYK toplanacak. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, dünkü MYK toplantısında alınan kararlar hakkında açıklama yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı Test Sürüşü'ne katılacak. CHP PM toplanacak. Sosyal Demokrasi Vakfı 2023 Yılı İnsan Hakları, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülü, İstanbul'da düzenlenecek törenle 'Akbelen direnişçilerine' verilecek. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MYK ve Parti Meclisi toplantılarının ardından açıklama yapacak.

26 Ocak 2024 Gündemi
26.01.2024 - 08:25,
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ANKA HABER AJANSI 26 OCAK 2024 GÜNDEMİ

11.00: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'da; partinin yerel seçim stratejisi ile ilgili açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

13.00: CHP MYK toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

14.00: DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, dünkü MYK toplantısında alınan kararlar ile ilgili açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

14.30: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı Test Sürüşü'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

18.00: CHP PM toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

18.00: Sosyal Demokrasi Vakfı 2023 Yılı İnsan Hakları, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülü; İstanbul'da düzenlenecek törenle "Akbelen direnişçilerine" verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ)

...: CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MYK ve Parti Meclisi toplantılarının ardından açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Ankara, İnsan Hakları, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 26 Ocak 2024 Gündemi - Son Dakika
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