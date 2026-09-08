28 ildeki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 140 şüpheliden 80'i tutuklandı

Jandarma ekiplerince 28 ilde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 140 şüpheliden 80'i tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 28 ilde "uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine" yönelik Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca 6 bin 285 personelin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 548 kilogram uyuşturucu ile 2 milyon 788 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 140 şüpheliden 80'i tutuklandı, 60'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerin uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları, uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi.

"Zehirli elleri kırmakta kararlıyız"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyonlarda görev alan personeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Çiftçi, "Milletimizin huzuruna, gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğine uzanan zehirli elleri kırmakta kararlıyız. Uyuşturucu baronlarından sokak satıcılarına, yasa dışı ekim yapanlardan bu kirli ticaretin her halkasına kadar zehir tacirlerinin peşini bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Milletin huzuruna kastedenlere fırsat verilmeyeceğini belirten Çiftçi, uyuşturucuyla mücadelenin tavizsiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı.