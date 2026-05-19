3 İlde DEAŞ Operasyonu: 110 Gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 110 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyet yürüten şüphelilerin yasa dışı derneklerde ders düzenlediklerini, yaşı küçük çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdiklerini, örgütle iltisaklı faaliyetlerinden dolayı cezaevlerinde bulunanlara para topladıklarını ve grup içerisinde yapılan örgütsel toplantılarda radikal söylemlerde bulunduklarını tespit etti.

Ayrıca şüphelilerin örgüte üye kazandırmak amacıyla çalışma yürüttükleri, giderleri karşılamak ve örgütsel propaganda yapmak için de kitap, dergi satışı yaptıkları belirlendi.

İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 110 şüpheli yakalandı. Aramalarda 4 tüfek, 90 mermi, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, örgüt yanlısı faaliyet yürüten İshak Baysal ve Tekin İreç isimli kişilerin örgüt yanlılarına sözde liderlik ederek Sultanbeyli, Kartal ve Sancaktepe'de kendilerine ait yasa dışı dernek ve mescitlerde ders ve sohbet düzenlediklerinin belirlendiği kaydedildi.

Yasa dışı mescitte yaşı küçük çocuklara da eğitim verildiği belirtilen açıklamada, şüphelilerin örgütle iltisaklı faaliyetlerinden dolayı cezaevlerinde bulunan kişilerin İstanbul'da bulunan ailelerinin ihtiyaç ve giderlerini karşılamak amacıyla müzahir kitleden fitre, zekat ve infak adı altında para topladıkları ve ailelerinin cezaevi ziyaretlerini organize ettikleri tespitine yer verildi.

Açıklamada, grup içerisinde yapılan sohbetlerde ve değerlendirmelerde gençlere yönelik sözde cihat ve dini konular üzerine radikal söylemlerde bulunan şüphelilerin terör örgütü DEAŞ haricinde tüm grupları tekfir ettikleri, Türkiye genelinde örgüte yapılan operasyonlar nedeniyle devlet ve hükümet aleyhinde ağır eleştirilerde bulunarak devlet büyüklerine hakaret içerikli söylemlerde bulundukları aktarıldı.

Yasa dışı mescide taban kazandırmak amacıyla tebliğ ve davet çalışmalarının yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şüphelilerin yaptıkları sohbetlerde devletin İslami hükümlere göre yönetilmediği, Allah'ın hükümlerinin uygulanmadığı ve yöneticilerin şirk içerisinde olduğu şeklinde anlatımlarda bulundukları dile getirildi.

Açıklamada, yasa dışı mescidin giderlerinin karşılanması ve maddi gelir elde edilmesi amacıyla mescit genelinde kitap, dergi satışı yapıldığı ve sosyal medya platformları üzerinden propaganda faaliyetleri yürütüldüğüne ilişkin tespitlere de yer verildi.

Başsavcılık, yapılan teknik takipler sonucu yasa dışı mescitte "hoca-sorumlu-katılan" olarak faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul'da 6 ilçede ve Bursa'da toplam 106 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, 112 şüpheliden 110'unun gözaltına alındığını bildirdi.