30 Milyon Liralık Hırsızlık Olayı Çözüldü

07.03.2026 11:50
Manisa'da bir fabrikanın kasalarından 30 milyon lira çalan hırsızlık çetesi yakalandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir fabrikanın idari binasındaki para kasaları kesilerek yaklaşık 30 milyon liranın çalındığı hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece İstasyon Mahallesi'ndeki bir kuru üzüm işletmesinin idari binasından yaklaşık 30 milyon lira çalınmasının ardından geniş çaplı soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle fabrika ve çevresindeki yaklaşık 2 bin saatlik güvenlik kamerası kaydını incelemeye aldı.

Olay günü Saruhanlı'ya giriş ve çıkış yapan yaklaşık 3 bin araç, Plaka Tanıma Sistemi üzerinden analiz edildi. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda kuru üzüm işletmesinden yaklaşık 30 milyon lira çalınması olayına karışan şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edildi.

Polis ayrıca zanlıların 14 Ekim 2025'te Turgutlu ilçesindeki bir seramik fabrikasından yaklaşık 2 milyon avro çalan kişilerle bağlantılı oldukları sonucuna ulaştı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, E.T. (43) tarafından koordine edilen hırsızlık şebekesinin, Manisa'nın Saruhanlı, Turgutlu ve Akhisar ilçelerinin yanı sıra Aydın, Burdur, Uşak, Denizli, Balıkesir'in Bandırma, Bursa'nın Orhangazi ve Bilecik'in Söğüt ilçelerinde 10'dan fazla fabrikada hırsızlık yaptığını ya da teşebbüste bulunduğunu saptadı.

Manisa polisi, çeteyi çökertti

Manisa polisi, Türkiye'nin farklı illerinde belirledikleri fabrikaların yönetim ofislerindeki içerisinde yüklü miktarda para olan çelik kasaları soyan İstanbul merkezli hırsızlık çetesini düzenlenen operasyonla çökertti.

Hırsızlıkları şebekenin elebaşı E.T'nin planladığı ve belirli bir aşamaya kadar gruba eşlik ettiği tespit edildi. Manisa polisinin İstanbul ve Yalova'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla E.T. ile 7 zanlı yakalandı.

Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soygun anı güvenlik kamerasında

Saruhanlı'daki fabrikanın güvenlik kameraları, 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece yaşanan hırsızlığı kaydetti.

Kayıtlarda, telsizle iletişim kuran şüphelilerin yangın merdiveninden tırmanarak çatıya çıktığı, idari binadaki yönetim ofisine girdikten sonra para dolu sırt çantalarıyla yemekhaneden geçerek olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

Kaynak: AA

