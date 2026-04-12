31. Boğa Güreşleri Festivali Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

31. Boğa Güreşleri Festivali Tamamlandı

31. Boğa Güreşleri Festivali Tamamlandı
12.04.2026 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de düzenlenen festivalde 104 boğa kıyasıya mücadele etti, 320 bin lira ödül dağıtıldı.

Artvin'de bu yıl 31'incisi düzenlenen "Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" sona erdi.

Valiliğin koordinesinde Yusufeli Sarıgöl Boğa Güreşleri Derneği Spor Kulübünce, Sarıgöl Dutluk mevkisindeki arenada gerçekleştirilen yılın ilk boğa güreşleri festivalinde Artvin, Rize ve Erzurum'dan getirilen 104 boğa arenaya çıktı.

Toplamda 320 bin lira para ödülünün dağıtıldığı güreşlerde festivalin en prestijli kategorisi baş kategorisinde şampiyon olan boğa sahibine 60 bin lira para ödülü verildi.

İki gün süren festivalin ilk gününde 57, ikinci gününde ise 47 boğa arenada kıyasıya mücadele etti.

Mini boy kategorisinde Muammer İpek'e ait "Kulaksız", deste kategorisinde Bünyamin Hunutlu'ya ait "Pirket", ayak kategorisinde Muhammet Kahveci'ye ait "Tumtum", küçük orta kategorisinde Emrah Keçeci'ye "Barlas", orta boy kategorisinde ise Muhammet İnce'ye ait "Yaman" isimli boğalar birinci oldu.

Küçük başaltı kategorisinde Veli Akduman'a ait "Balaban", başaltı kategorisinde güreşlere Erzurum'dan katılan Abdurrahman Kaplan'a ait "Bozo", baş kategorisinde de Şevki Demirel'e ait "Arap" isimli boğa şampiyon oldu.

Boğa güreşlerini 2 gün boyunca soğuk hava ve yağmura rağmen binlerce kişi izledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Yusufeli, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 31. Boğa Güreşleri Festivali Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 19:54:39. #.0.4#
SON DAKİKA: 31. Boğa Güreşleri Festivali Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.