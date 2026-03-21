36 İlaç Geri Ödeme Kapsamında

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, diyabet, hemofili, enfeksiyon hastalıkları, alerji aşıları ve kan ürünleri başta olmak üzere 36 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını bildirdi.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından "Bayramımızın bereketi, yerli şifa müjdesi" başlığıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Diyabet, hemofili, enfeksiyon hastalıkları, alerji aşıları ve kan ürünleri başta olmak üzere 27'si yerli olarak üretilen toplam 36 ilaç daha geri ödeme kapsamına alındı. Vatandaşlarımızın en güncel tedavilere erişimini güçlendirmeye, sağlıkta yerli üretimi desteklemeye kararlılıkla devam ediyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."