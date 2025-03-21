38. Olağan Kurultay'dan Bugüne Chp: Yerel Seçimde Zafer, Normalleşme, Operasyonlar ve Olağanüstü Kurultay Kararı

(ANKARA) - Partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nı 6 Nisan'da toplayacağını açıklayan Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturduğu Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayın ardından geçen 16 aylık süre içinde partisini Türkiye'nin birinci partisi yaptı. Özgür Özel, genel başkanlığı döneminde Cumhur İttifakı seçmenine yönelik başlattığını sıklıkla vurguladığı "normalleşme" sürecine parti içinde yükselen eleştirilerin yanı sıra, Esenyurt, Ovacık, Beşiktaş ve Beykoz Belediye Başkanlarına yönelik operasyonlar, 38. Olağan Kurultay'a yönelik şaibe iddiaları ve partisinin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçime tek aday olarak giren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonlarla mücadele etti.

21. Olağanüstü Kurultayı'nı 6 Nisan'da toplayacağını açıklayan CHP'de Genel Başkan Özgür Özel'in bu koltuğa oturduğu "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" sloganlı 38. Olağan Kurultaydan bu yana geçen 16 ayda yaşananları ANKA Haber Ajansı derledi.

İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı

4-5 Kasım 2023 tarihinde toplanan 38. Olağan Kurultay'da genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışan Özel 682, Kılıçdaroğlu ise 664 delegenin oyunu aldı. Ancak adayların hiçbirinin delege sayısının 684 olan salt çoğunluğuna ulaşamaması nedeniyle ikinci tur oylamaya geçildi.

Bu turun ardından Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekilmeyi değerlendirdiği ancak bazı partililerin ısrarı üzerine ikinci tur oylamaya girme kararı aldığı iddiaları sonraki günlerde tartışmalara neden oldu.

İkinci tur oylama sonucunda, Kılıçdaroğlu'nun 536 oyu karşısında 812 oy alan Özel, partinin 8'inci genel başkanı seçildi.

CHP, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden birinci parti olarak çıktı

Özel ilk seçim sınavını 31 Mart 2023'teki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde verdi.

CHP, seçimlerde Türkiye genelinde oyların yüzde 37,76'sını alarak 47 yıl sonra ilk kez bir seçimden birinci parti olarak çıktı. Bu oylar partiye 14'ü büyükşehir, 21'i il olmak üzere toplam 411 belediye kazandırdı.

"Normalleşme" süreci ve eleştiriler

Yerel seçimlerde kurulduğu günden bu yana ilk kez ikinci parti konumuna düşen AK Parti ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP arasında Özgür Özel'in inisiyatifiyle "normalleşme" olarak adlandırılan bir süreç başlatıldı. Yerel seçimlerin hemen ardından Ramazan Bayramı'nda Özel, aralarında Erdoğan'ın olduğu siyasi parti genel başkanlarını telefonla arayarak Ramazan Bayramı'nı kutladı. Bu sürecin hemen ardından CHP'nin gölge kabine üyeleri ile bakanlar arasında görüşme trafiği yaşanırken 2 Mayıs 2024'te Özgür Özel, Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü. İki lider arasındaki ikinci görüşme 11 Haziran 2024'te CHP Genel Merkezinde gerçekleşti. Bu görüşmelerin ardından 28 Şubat davası olarak bilinen davalardan hüküm giyen sürekli hastalıkları bulunan yaşları ileri generaller cezaevlerinden çıkarıldı.

Özel açıklamalarında iktidarla görüşmenin "normal" olduğunu "yumuşamadıklarını ve en sert muhalefeti yapmayı sürdürdüklerini" ifade etse de bu sürece parti içinden ve dışından eleştiriler yöneltildi

Özellikle TBMM'nin yeni yasama yılının açılışında Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılanmasına yönelik kararına bazı milletvekilleri tepki gösterdi. CHP grubunun bir bölümü Genel Kurul salonunda hazır bulunmayarak tepki gösterirken, bir kısmı da salonda bulunmalarına rağmen ayağa kalkmadı.

Belediye Başkanlarına operasyonlar

TBMM'nin yeni yasama yılının ardından bir yandan CHP'li belediyelere yönelik adli operasyonlar bir yandan da CHP'li belediyelerin borçlarının tahsil edilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen "silkeleme" talimatının ardından CHP'nin hükümete yönelik eleştirilerinin tonu sertleşti.

İlk olarak CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 30 Ekim'de tutuklandı. İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy belediyeye kayyım olarak atandı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de 22 Kasım 2024 tarihinde görevden alındı. Sarıgül'ün yerine de Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen "kayyım" olarak görevlendirildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Ocak 2025'te, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Şubat 2025'te tutuklandı.

"Turpun büyüğü"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, 27 Ocak'ta İstanbul'da "Turpun Büyüğü" adı verilen bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı adını Erdoğan'ın CHP'li belediye başkanlarına yönelik operasyonlar ima ederek kullandığı "Turpun büyüğü heybede" ifadesinden alıyordu.

İmamoğlu basın toplantısında, son dönemde İstanbul'daki CHP'li belediyelere yönelik soruşturma süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğuna yönelik iddialarını dile getirdi. İmamoğlu hakkında, basın toplantısının hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan soruşturma açıldığı duyuruldu.

Sonraki günlerde İmamoğlu hakkında aynı suçlamadan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle dava açıldı.

Olağan Kurultaya yönelik şaibe iddiaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Şubat'ta partisinin Manisa İl Kongresi'ndeki konuşmasında "Seçimlerin faturasını Bay Kemal'e çıkartıp şaibeli bir kurultayla kendisini tehcir ettiler" dedi.

Kılıçdaroğlu da konuk olduğu bir televizyon yayınında Erdoğan'ın "şaibe" iddiasını 4-5 kere dile getirdiğini, CHP yönetiminden ise bir açıklama yapılmadığını kaydetti ve "Sükut ikrardan gelir" dedi.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'na da mevcut CHP yönetimine de bazı eleştiriler gündeme getirildi. Kısa süre sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Şubat'ta partinin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiası üzerine Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" başlıklı 112. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık açıklamasında soruşturmanın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından "yetkisizlik" kararıyla gönderildiği belirtildi.

Ardından, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın eski Muş CHP Gençlik Kolları Erkan Çakır hakkında Bursa'da "hakaret" suçundan bulunduğu suç duyurusunun Ankara'da partinin kurultayına yönelik bir soruşturmaya dönüştüğü ortaya çıktı.

Bu arada önceki dönem CHP'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Lütfü Savaş da kongrenin iptali için asliye hukuk mahkemesinde dava açtı. Savaş'ın ayrıca kurultaya ilişkin savcılık soruşturması kapsamında da "tanık" olarak bilgisine başvuruldu.

İmamoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı oldu

CHP, cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme kararı aldı. Ön adaylık için yeterli sayıda milletvekilinden imza alan İmamoğlu, CHP'nin 23 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimine tek aday olarak girme hakkı kazandı.

İmamoğlu, diplomasının iptalinden bir gün sonra gözaltına alındı

İstanbul Üniversitesi, 18 Mart'ta İmamoğlu'nun lisans diplomasını "usulsüz yatay geçiş" iddiasıyla iptal etti. İmamoğlu, 19 Mart sabah erken saatlerde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü biri "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak", diğeri "Kent Uzlaşısı" kapsamında "terör örgütüne yardım" soruşturmalarından gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan bir kısmı İstanbul'daki CHP'li belediyelerde görevli 105 kişi daha bulunduğu kamuoyuna yansıdı.

Gözaltılara CHP'li yetkililerin yanı sıra, çeşitli siyasi parti yetkililerinden de tepkiler yükseldi. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok şehirde İmamoğlu ve arkadaşlarının gözaltına alınma kararı protesto edildi.

Gelişmeler ekonomiye Türk lirasında değer kaybı, borsada düşüş ve sonuç olarak vatandaşın yoksullaşması olarak yansıdı.

Özel partisini Olağanüstü Kurultaya götürme kararı aldı

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından yaklaşık 2,5 gün sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de, CHP Tüzüğü'nün verdiği yetkiye dayanarak, partisini 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultaya götürme kararı aldığını, bu suretle "kayyum girişimlerinin önünü kestiklerini" kaydetti. "Delegelerimizin 5 Kasım 2023 günü verdikleri o yetkiye, bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bu süreçte, onların yeniden yetkilendirmesine, onların CHP'nin iradesini tazelemelerine talibim" diyen Özel, genel başkanlığa tekrar aday olduğunu da ifade etti.