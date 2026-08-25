38 Şüpheli Gözaltına Alındı

38 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa muhalefet' suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edilirken, 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ayrıca söz konusu suçlarla bağlantılı 11 şirket ve 4 derneğe kayyım atanması talebinde bulunuldu.