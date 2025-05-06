4'üncü Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri Büyükçekmece'de Gerçekleştirildi - Son Dakika
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4'üncü Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri Büyükçekmece'de Gerçekleştirildi

Büyükçekmece Belediyesi ve Tepecik Trakya Rumeli Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 4'üncü Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri, renkli görüntülerle kutlandı. Şenlikte dilek ağaçlarına dilekler asıldı ve geleneksel el yapımı ürünler sergilendi.

06.05.2025 16:14  Güncelleme: 16:55
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(İSTANBUL) - Büyükçekmece Belediyesi ile Tepecik Trakya Rumeli Kültür ve Dayanışma Derneği'nin iş birliğiyle düzenlediği 4'üncü Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri Büyükçekmece'de gerçekleştirildi.

Aşık Veysel Sosyal Tesisleri'nde renkli görüntülere sahne olan şenlikte Hıdırellez ateşini Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Tepecik Trakya Rumeli Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olcay Özcan, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, belediye başkan yardımcıları, ve Büyükçekmeceli vatandaşlar birlikte yaktı.

"Şenlikte dilekler ağaca, gönüller bahara açıldı"

Baharın gelişini simgeleyen şenlikte geleneksel el yapımı hediyelik eşyalar, el sanatları ve yöresel tatların yer aldığı standlar ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görürken, şenliğe katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmeceli vatandaşlar ile birlikte dilek ağacına dileklerini astı. Başkan Akgün, Hıdırellez'in Türk kültüründe en eski bayramlardan bir tanesi olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Hızır Aleyhisselam ile İlyas Peygamber'in yeryüzünde buluştuğu gündür Hıdırellez Günü. Bereket vardır, bolluk vardır. Uyanış vardır. Çünkü aynı zamanda bahar bayramıdır ve aynı zamanda Türk dünyasının kültüründe en önemli, en eski bayramlardan bir tanesidir bu Hıdırellez dediğimiz gün. Tepecik Trakya Rumeli Kültür ve Dayanışma Derneği bunu 4'üncü kez geleneksel hale getirerek yapmaya devam etmesi, bu kültürün yaşatılması bakımından önemli."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 4'üncü Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri Büyükçekmece'de Gerçekleştirildi - Son Dakika

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