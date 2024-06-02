Güncel

43 yaşındaki Gülümser Kahveci, üniversite birincisi olup kep attı

ZBEÜ'de 3 bin 200 öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin 100. yılında 3 bin 200 öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı. Üniversiteyi birincilikle bitirerek kürsüye ismini yazdıran 43 yaşındaki Gülümser Kahveci, kep atarak mezun oldu.

1924 yılında Maden Mektebi olarak kurulan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, kuruluşunun 100. yılında 3 bin 200 öğrenci ile birlikte mezuniyet töreni düzenledi. Kemal Köksal Stadı'nda gerçekleştirilen törende, Tarih Bölümü'nü ve üniversiteyi birincilikle bitiren 43 yaşındaki bir çocuk annesi Gülümser Kahveci, diğer öğrencilerle birlikte mezuniyet heyecanı yaşadı.

"Dünya bu sene mezun veremedi"

Kortej geçişi ile başlayan mezuniyet töreninde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler ellerindeki pankartlarla Filistin'e destek verdi. "Bu sene mezun veremedi; dünya sınıfta kaldı", "Kelebeklerin bile çocuklardan daha uzun yaşadığı yerdir Gazze", "Son Durak, Son İlahi Ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır", "Nehirden denize özgür Filistin", "İsrail bir devlet değil, terörist işgalci bir örgüttür", "Filistinli kardeşlerimizin haklı ve şanlı direnişini selamlıyoruz" yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler, saldırılarda yaralanan Filistinli çocukların fotoğraflarını taşıdı.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de İsrail'in Filistin'e saldırılarının son bulmasını dileyerek şöyle dedi:

"Filistin halkına karşı başlayan ve adeta tüm dünyanın insanlık sınavı haline gelen zulmü anmak istiyorum. İnsanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alarak kadın, çocuk, sivil hatta bebek ölümlerinin son bulmasını diliyorum. Yıllardır devam eden İsrail sorunu karşısında sessiz kalan sözde gelişmiş devletlerin tarihe bir kara leke olarak geçeceklerini biliyorum. Tüm mazlum coğrafyalarda yaşanan zulümlerin en kısa sürede bitmesini diliyorum."

Öğrencilerin bir taraftan başarıyla tamamladıkları eğitim öğretim hayatını temsil ederken bir taraftan da kazandıkları üstün donanımlarla birlikte insanlığa, vatana, millete sağlayacakları değerleri temsil ettiğini ifade etti. Özölçer, "Bilgi üreten üniversiteler aynı zaman araştırma yapan bu araştırmalar; temelinde eğitim veren teknoloji geliştiren, gençlerin meslek sahibi olmasını sağlayan, topluma hizmet üreten yapılardır" ifadelerini kullandı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ise öğrencilerin mezuniyet coşkusunu paylaşarak, "Bu anlamlı günde başarı dolu bir yolculuğun sonuna gelmiş olmanın gururunu yaşayan öğrencilerimizle paylaşıyorum. Mezunlarımızın elde ettiği başarıları kutlamak ve onları yeni hayatlarına uğurlamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Üniversitemizin kökleri 1924 yılında kurulan Zonguldak Maden Mühendislik Mektebi'ne dayanmaktadır" şeklinde konuştu.

20 yıl sonra hayalini üniversite birinciliğiyle gerçekleştirdi

Şehir merkezinde esnaflık yapan 43 yaşındaki bir çocuk annesi Gülümser Kahveci, üniversite birincisi olarak sahneye davet edildi. Teşekkür konuşması yapan Kahveci, mezuniyet kütüğüne adını üniversite birincisi olarak çaktı.

Mezuniyet belgesini Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun elinden alan Kahveci, 20 yıl sonra hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Kahveci, gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Dört yıl önce üniversite hayatına başladım. 4 yıl sonra amaç edindiğim gibi üniversite birincisi olarak bugün mezun oluyorum ve çok mutluyum. Hayatta her şeyin eğitimle olabileceğine inanıyorum. Bu nedenle yirmi yıl sonra üniversite okumaya karar verdim ve bu hayalimi gerçekleştirdim, mutlu ve gururluyum."

Törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak BEÜ Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz, akademisyenler ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı. Törenin sonunda hep birlikte yemin eden öğrenciler ardından kep atttı.

Tören dolayısıyla şehir merkezine 13 bini aşkın araç geldi. Önceden planlanan otoparklara yönlendirilen öğrenci aileleri, otobüslerle stada taşındı. Trafik ekipleri oluşan yoğunluk sebebiyle yoğun çaba sarf etti.