43 yılda kazandıklarını kumarda kaybeden M.T, YEDAM desteğiyle bağımlılıktan kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

43 yılda kazandıklarını kumarda kaybeden M.T, YEDAM desteğiyle bağımlılıktan kurtuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
43 yılda kazandıklarını kumarda kaybeden M.T, YEDAM desteğiyle bağımlılıktan kurtuldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da 45 yaşındaki M.T, 43 yaşında arkadaş ortamında başladığı kumar bağımlılığından YEDAM'ın ücretsiz ve gizlilik esaslı desteğiyle kurtuldu. Bir yıl kumar oynayan ve bu süreçte eşinden ayrılıp büyük para kayıpları yaşayan M.T, 1,5 yıldır bağımlılıktan uzak yaşıyor.

ELİFNUR ÖNDER - Kastamonu'da arkadaş ortamında başladığı kumar bağımlılığından, Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) desteğiyle kurtulan M.T, 1,5 yıldır bağımlılıktan uzak mutlu bir hayat sürüyor.

Kentte yaşayan 45 yaşındaki M.T, 43 yaşındayken arkadaş ortamında kumar oynamaya başladı. Bir yıl boyunca kumar oynayan M.T. bu süreçte hem eşinden ayrıldı hem de büyük para kayıpları yaşadı.

Bağımlı olduğu dönemde ailesi ve arkadaşlarıyla iletişimi olumsuz etkilenen M.T. bağımlılıktan kurtulmak için 1,5 yıl önce Kastamonu YEDAM'a başvurdu. YEDAM'da terapi alıp, çeşitli atölye çalışmalarına katılan M.T, kumar bağımlılığından kurtuldu.

M.T, AA muhabirine, bir arkadaşında gördükten sonra telefon üzerinden kumara başladığını söyledi.

Küçük meblağlarla oynamaya başladığını belirten M.T, "İlk önce küçük paralarla başladım. Ondan sonra gitgide bir ufak kazanç oldu. Ondan sonra parayı kaybetmeye başladım, kaybettikçe daha çok hırslandım. Gitgide oyun hırsı, oynama isteği daha çok arttı. Artık hayatım o çerçeve içinde devam etti." dedi.

"Oyunda kaybettikçe kredilere başvurdum"

Kumarla birlikte ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladığını anlatan M.T, "Çocuğun olması ve diğer problemler nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşamaya başladık. O zaman oyuna girmeseydim, ailemden uzak kalmazdım, yuvam devam ederdi. Kumar nedeniyle aile ve arkadaşlarımla sıkıntılarım oldu. Oyunda kaybettikçe kredilere başvurdum. Borçları kredilerle kapatıp kumar oynamaya devam ettim. Bu şekilde borçlar daha çok çoğaldı. Borçlar arttıkça çaresizlik arttı." diye konuştu.

Bu süreçte eşinden ayrıldığını söyleyen M.T, şöyle devam etti:

"Kumar olayını duyan annem, babam bana yardım etti. Borçlarımı kapatacaklarını, YEDAM'a başvurmam gerektiğini söylediler. Kumar bağımlılığı hayatımın kontrolünü kaybettiğim bir noktaya gelmeme neden olmuştu. Hem ekonomik hem de ruhsal olarak tükenmiş hissettiğim için artık bu kısır döngüden kurtulmam gerekiyordu. Kamu kurumunda çalıştığım için sicilime işleyip işlemeyeceği yönünde kaygılarım vardı. YEDAM'ın tamamen ücretsiz ve gizlilik esasına göre çalıştığını öğrendim. Görüşmelerin YEDAM içinde kalacağını, sadece iyileşme amaçlı çalışmaların olacağını, kumardan kurtulmak için faydalı çalışmalar olacağını söylediler. Bu durum gönül rahatlığıyla başvurmama neden oldu."

"YEDAM ile kendime yeni bir yol çizdim, başlangıç oldu"

Kumar oynadığı dönemin hayatının en kötü dönemi olduğuna işaret eden M.T, şunları kaydetti:

"43 yaşında kumara başladım. Bir yıl kumar oynadım ve o bir sene içinde bütün birikimlerimi bitirdi. Beni strese, sıkıntıya, yalnızlığa, çaresizliğe itti. YEDAM uzmanları tarafından kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Terapilere katıldım. Onun dışında el işi, mutfak, sanat atölyelerine katıldım. Saz kursuna başladım. 43 yılda kazandıklarımı kumarda kaybettim. YEDAM ile kendime yeni bir yol çizdim, başlangıç oldu. Kumarda oynadığım sürece kaygılar, sürekli para düşünme, yaşamdan zevk almama vardı. İntihar etmeyi düşündüğüm bir süreç dahi oldu. Kumar bir hastalıktır. Kumardan kurtulmanın en kolay yolu, YEDAM'a başvuru yapmak. YEDAM'da terapi görerek rahatlıkla kurtulabilir, yeni bir hayat, yeni bir yaşam sürebilirsiniz."

Kastamonu YEDAM Uzman Psikoloğu Burçin Öztürk ise çalışmalar hakkında bilgi vererek şunları dile getirdi:

"Türkiye'nin dört bir yanında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan 105 YEDAM ile alkol, tütün, madde, internet ve kumar bağımlılığı olan bireylere ve yakınlarına, ücretsiz gizlilik esasına dayalı psikoterapi ve sosyal hizmet desteği sunuyoruz. Burada da kumarla ilgili bilişsel çarpıtmaların fark ettirilmesi, istekle başa çıkma, nüks önleme, dürtü yönetimi, risk ve ihtiyaçların belirlenmesi, sağlıklı yaşam ve zaman yapılandırılmasının oluşması, aile ilişkilerinin düzenlenmesi, tetikleyici ve hatırlatıcılardan uzak durma noktasında çalışmalarımız sürdürülmüş, kişinin kumar oynama davranışı geride bırakılarak yeni yaşam düzeni oluşturulmuştur."

Kaynak: AA
KastamonuSağlıkGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu Bu kadarı da fazla Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu! Bu kadarı da fazla
Özgür Özel’den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
Türkiye’de de ilgi gören modelde korkutan olay Trafikte giderken bir anda bu hale geldi Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte giderken bir anda bu hale geldi
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
Sokak ortasında kadına dehşeti yaşattı Boğazını sıkıp yerde böyle sürükledi Sokak ortasında kadına dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp yerde böyle sürükledi
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
12:13
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama geldi
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
12:09
Şırnak’ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın
Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
11:33
Trabzonspor’dan 30 milyon euroya gitmişti Şimdi Galatasaray istiyor
Trabzonspor'dan 30 milyon euroya gitmişti! Şimdi Galatasaray istiyor
11:17
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı
24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
11:15
Sporla hayatını değiştirdi Son halini görenler tanıyamıyor
Sporla hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor
11:01
Arda Turan bombası Son dakika olarak duyurdular
Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular
10:53
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
10:43
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
10:33
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
09:29
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı
Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 12:26:32. #7.12#
SON DAKİKA: 43 yılda kazandıklarını kumarda kaybeden M.T, YEDAM desteğiyle bağımlılıktan kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei