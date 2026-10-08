43 yılda kazandıklarını kumarda kaybeden M.T, YEDAM desteğiyle bağımlılıktan kurtuldu

ELİFNUR ÖNDER - Kastamonu'da arkadaş ortamında başladığı kumar bağımlılığından, Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) desteğiyle kurtulan M.T, 1,5 yıldır bağımlılıktan uzak mutlu bir hayat sürüyor.

Kentte yaşayan 45 yaşındaki M.T, 43 yaşındayken arkadaş ortamında kumar oynamaya başladı. Bir yıl boyunca kumar oynayan M.T. bu süreçte hem eşinden ayrıldı hem de büyük para kayıpları yaşadı.

Bağımlı olduğu dönemde ailesi ve arkadaşlarıyla iletişimi olumsuz etkilenen M.T. bağımlılıktan kurtulmak için 1,5 yıl önce Kastamonu YEDAM'a başvurdu. YEDAM'da terapi alıp, çeşitli atölye çalışmalarına katılan M.T, kumar bağımlılığından kurtuldu.

M.T, AA muhabirine, bir arkadaşında gördükten sonra telefon üzerinden kumara başladığını söyledi.

Küçük meblağlarla oynamaya başladığını belirten M.T, "İlk önce küçük paralarla başladım. Ondan sonra gitgide bir ufak kazanç oldu. Ondan sonra parayı kaybetmeye başladım, kaybettikçe daha çok hırslandım. Gitgide oyun hırsı, oynama isteği daha çok arttı. Artık hayatım o çerçeve içinde devam etti." dedi.

"Oyunda kaybettikçe kredilere başvurdum"

Kumarla birlikte ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladığını anlatan M.T, "Çocuğun olması ve diğer problemler nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşamaya başladık. O zaman oyuna girmeseydim, ailemden uzak kalmazdım, yuvam devam ederdi. Kumar nedeniyle aile ve arkadaşlarımla sıkıntılarım oldu. Oyunda kaybettikçe kredilere başvurdum. Borçları kredilerle kapatıp kumar oynamaya devam ettim. Bu şekilde borçlar daha çok çoğaldı. Borçlar arttıkça çaresizlik arttı." diye konuştu.

Bu süreçte eşinden ayrıldığını söyleyen M.T, şöyle devam etti:

"Kumar olayını duyan annem, babam bana yardım etti. Borçlarımı kapatacaklarını, YEDAM'a başvurmam gerektiğini söylediler. Kumar bağımlılığı hayatımın kontrolünü kaybettiğim bir noktaya gelmeme neden olmuştu. Hem ekonomik hem de ruhsal olarak tükenmiş hissettiğim için artık bu kısır döngüden kurtulmam gerekiyordu. Kamu kurumunda çalıştığım için sicilime işleyip işlemeyeceği yönünde kaygılarım vardı. YEDAM'ın tamamen ücretsiz ve gizlilik esasına göre çalıştığını öğrendim. Görüşmelerin YEDAM içinde kalacağını, sadece iyileşme amaçlı çalışmaların olacağını, kumardan kurtulmak için faydalı çalışmalar olacağını söylediler. Bu durum gönül rahatlığıyla başvurmama neden oldu."

"YEDAM ile kendime yeni bir yol çizdim, başlangıç oldu"

Kumar oynadığı dönemin hayatının en kötü dönemi olduğuna işaret eden M.T, şunları kaydetti:

"43 yaşında kumara başladım. Bir yıl kumar oynadım ve o bir sene içinde bütün birikimlerimi bitirdi. Beni strese, sıkıntıya, yalnızlığa, çaresizliğe itti. YEDAM uzmanları tarafından kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Terapilere katıldım. Onun dışında el işi, mutfak, sanat atölyelerine katıldım. Saz kursuna başladım. 43 yılda kazandıklarımı kumarda kaybettim. YEDAM ile kendime yeni bir yol çizdim, başlangıç oldu. Kumarda oynadığım sürece kaygılar, sürekli para düşünme, yaşamdan zevk almama vardı. İntihar etmeyi düşündüğüm bir süreç dahi oldu. Kumar bir hastalıktır. Kumardan kurtulmanın en kolay yolu, YEDAM'a başvuru yapmak. YEDAM'da terapi görerek rahatlıkla kurtulabilir, yeni bir hayat, yeni bir yaşam sürebilirsiniz."

Kastamonu YEDAM Uzman Psikoloğu Burçin Öztürk ise çalışmalar hakkında bilgi vererek şunları dile getirdi:

"Türkiye'nin dört bir yanında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan 105 YEDAM ile alkol, tütün, madde, internet ve kumar bağımlılığı olan bireylere ve yakınlarına, ücretsiz gizlilik esasına dayalı psikoterapi ve sosyal hizmet desteği sunuyoruz. Burada da kumarla ilgili bilişsel çarpıtmaların fark ettirilmesi, istekle başa çıkma, nüks önleme, dürtü yönetimi, risk ve ihtiyaçların belirlenmesi, sağlıklı yaşam ve zaman yapılandırılmasının oluşması, aile ilişkilerinin düzenlenmesi, tetikleyici ve hatırlatıcılardan uzak durma noktasında çalışmalarımız sürdürülmüş, kişinin kumar oynama davranışı geride bırakılarak yeni yaşam düzeni oluşturulmuştur."