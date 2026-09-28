436 sanıklı İBB Davası'nın 88'inci günü Silivri'de yeni duruşma salonunda başladı - Son Dakika
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436 sanıklı İBB Davası'nın 88'inci günü Silivri'de yeni duruşma salonunda başladı

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436 sanıklı İBB Davası\'nın 88\'inci günü Silivri\'de yeni duruşma salonunda başladı
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Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 57'si tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın 88'inci günü, Silivri'deki yeni duruşma salonunda başladı. Duruşma öncesinde Pınar Gülten imzalı kitabını gazetecilere hediye etti; ilk olarak Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan'ın savunması alınıyor.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 57'si tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın 88'inci günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda başladı. Pınar Gülten, tutuklu eşi Ramazan Gülten ile ortak kaleme aldıkları "Müjde Kuşu Büyük Buluşma" kitabını imzalı olarak gazetecilere hediye etti.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 57'si tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın yargılamasına devam ediliyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda davanın 88'inci günü başladı.

Duruşma öncesinde Pınar Gülten, kendisinin resmettiği ve tutuklu eşi Ramazan Gülten'in cezaevinde dünyaya gelen bebekleri Maya için kaleme aldığı çocuk kitabı "Müjde Kuşu Büyük Kavuşma" kitabını gazetecilere isimleriyle imzalı olarak hediye etti.

Tutuksuz sanıkların beyanlarının alındığı duruşmada ilk olarak, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan'ın savunması alınıyor.

Kaynak: ANKA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiEkrem İmamoğluUtku CihanPolitikaHediyeGüncelSon Dakika

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