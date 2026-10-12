İBB Davası'nda 96. gün: İmamoğlu'nun savunması bekleniyor - Son Dakika
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İBB Davası'nda 96. gün: İmamoğlu'nun savunması bekleniyor

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İBB Davası\'nda 96. gün: İmamoğlu\'nun savunması bekleniyor
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436 sanıklı İBB Davası'nın 96. günü başladı. 325 tutuksuz sanıktan 312'si beyan verdi; firariler hariç 21 kişi kaldı. İmamoğlu'nun salı veya çarşamba günü savunma yapması bekleniyor. Tutuklu sanıklar alkışlarla salona getirildi.

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 436 sanıklı İBB Davası'nın 96'ncı günü başladı. Bugüne kadar tutuksuz yargılanan 325 sanıktan 312'sinin beyanı alındı. Ek iddianameyle dosyaya dahil edilenler de dahil, firari sanıklar hariç 21 kişinin daha dinlenmesi bekleniyor. Beyanların tamamlanmasının ardından İmamoğlu'nun salı veya çarşamba günü savunma yapması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 53'ü tutuklu, 436 sanıklı İBB Davası'nın 96'ncı günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde inşa edilen yeni duruşma salonunda başladı. Davanın ikinci celsesinin 32'nci, yargılamanın ise 96'ncı günü yapılıyor.

Davada bugüne kadar tutuksuz yargılanan 325 sanıktan 312'si beyanda bulundu. Tutuksuz sanıklar listesinde kalan 13 kişiden 9'unun firari olduğu, diğer 4 kişinin ise bugün ve önümüzdeki haftalarda dinlenmesinin planlandığı belirtildi.

İkinci duruşmanın son haftasına girilen davada, ek iddianameyle dosyaya dahil edilen sanıklarla birlikte, firari olanlar hariç toplam 21 kişinin beyanı kaldı. Bu kişilerin dinlenmesinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun salı veya çarşamba günü savunmasına başlaması bekleniyor.

TUTUKLU SANIKLAR ALKIŞLARLA KARŞILANDI: "FONCULAR DIŞARDA MASUMLAR İÇERDE"

Tutuklu sanıklar, duruşma salonuna alkışlar eşliğinde getirildi. İzleyici bölümünden "Foncular dışarıda, masumlar içeride" sloganı atıldı, sanık yakınları tutuklulara, "Çalık Başkanım günaydın", "Başkanlarımız günaydın", "Cumhurbaşkanım günaydın", "Başkanım seni çok seviyoruz" ve "Şişli burada" diye seslendi.

GÜNÜN İLK SAVUNMASINI OKTAY ÖZEL YAPIYOR

Tutuklu ve tutuksuz sanıkların, avukatların, gazetecilerin, izleyicilerin ve mahkeme heyetinin yerlerini almasının ardından duruşma başladı.

Günün ilk savunmasını yapmak üzere sanık Oktay Özel kürsüye geldi.

Kaynak: ANKA
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