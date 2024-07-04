5 Metrelik Kuyuda Kurtarılan Yavru Köpek

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5 metrelik kuyuda gerçekleştirilen zorlu kurtarma operasyonu kamerada

Kuyuya düşen köpek, ekiplerce kurtarıldı HATAY - Hatay'da yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpek, duyarlı hayvansever tarafından fark edildi ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde kapağı açık bırakılan kuyuya düşen yavru köpeği, çevreden geçen duyarlı hayvansever Alper Şener ve duyarlı vatandaşlar fark etti. Yaklaşık 5 metre derinlikteki kuyudan köpeği kendi başına kurtaramayacağını anlayan Şener, durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelerek kurtarma operasyonu başlatan ekipler, ip yardımıyla kuyuya inmeyi başardılar. Ekiplerin kameralara yansıyan zorlu mücadelesiyle yavru köpek, kuyudan kurtarıldı. Yapılan kontrollerde vücudunda yara olmadığını fark edilen yavru köpek, su ve mama ile beslendi. Hayvansever Şener'in duyarlılığıyla yaşama tutunan yavru köpek, çevrede bulunan bir inşaat bekçisi tarafından sahiplenildi. İtfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen zorlu kurtarma operasyonuysa kameraya yansıdı.