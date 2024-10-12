5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali Bodrum'da Başladı

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, İki Yaka Kültür Festivali Komitesi ile Kumbahçe Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle yaşama geçirilen 5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali'nin ilk gününde, 2. Bodrum- Kos Dostluk Konseri düzenlendi.

Kumbahçe Meydanı'nda düzenlenen 5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali'nin ilk günüde, İki Yaka Kültür Festivali Komitesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesi iş birliğiyle dostluk konseri yapıldı.

Lefteris Stefanopoulos ile Söylev Ezgi Uludağ'dan dostluk şarkıları

Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras ile protokol üyeleri dün Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin katılımıyla Bodrum Limanı'nda karşılandı. Protokol üyeleri daha sonra Bodrum Belediye Başkanlığı'nda ağırlandı. Akşam saatlerinde Belediye Meydanı'ndan Kumbahçe Meydanı'na Türk ve Yunan bandosu eşliğinde kortej yürüyüşüyle etkinlikler devam etti. Bando gösterileri alanda ilgiyle takip edilirken sanatçılar Lefteris Stefanopoulos ile Söylev Ezgi Uludağ dostluk şarkılarıyla eğlence dolu saatler yaşattı.

2. Bodrum-Kos Dostluk Konseri'ne Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas, CHP Muğla Milletvekilleri, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras, Kos ve Bodrum Belediyesi'nden başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Celal Cem Dengiz, İki Yaka Kültür Festivali Komitesi, Kos halkı ile Bodrumlular ve basın mensupları katıldı.

Sunucu Ateş'in sahne performansıyla başlayan etkinlik, Başkan Mandalinci'ye festival kapsamında gelen mesajların okunmasıyla devam etti. Açılış konuşmalarının ilkini gerçekleştiren İki Yaka Kültür Festivali Komite Başkanı ve Meclis üyesi Nil Taşkıran, beş yıldır festivalin devamlılığını sağlamak üzere emek verdiklerini belirtirken herkese katılımları dolayısıyla teşekkür etti.

"Aynı maviye, aynı gökyüzüne, aynı kültürel değerlere ve aynı özlere sahibiz"

Mandalinci ise 29 Eylül'de Kos Adası'nda Dostluk Konseri'nin ilk ayağının gerçekleştiğini belirterek, " Ege'nin iki kıyısında birbirine bakan bu iki komşu beldenin böyle güzel kültürel etkinliklerle dostluğunu, kardeşliğini kültürünü pekiştirmesi hepimiz için dünya için çok önemli bir mesaj. Aynı maviye, aynı gökyüzüne, aynı kültürel değerlere ve aynı özlere sahibiz. Hem Bodrum Kos Dostluk Konseri'nin ikinci ayağı olan bugünde hem de 5'incisi düzenlenen İki Yaka Kültür Festivali'nin açılış töreninde sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras, ise iki başkanın da aynı hedef için koşturduklarını söyleyerek, "Bizi birleştirmiş olan şeyler o kadar fazla ki bir kez daha ellerimizi uzatıyoruz, bir oluyoruz. İki yaka bizi yine burada birleştiriyor ve öne yürüyoruz. Bu mükemmel akşamın bir kez daha hep beraber tadını çıkaralım" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Celal Cem Dengiz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın mesajını ileterek, "Ege denizinin bu iki yakasındaki kültürleri bir araya getiren tüm bu etkinliklerin misafiri olmaya, paydaşı olmaya, ev sahibi olmaya devam edeceğimizi iletmemi istedi" ifadelerini kullandı.

Dostluk Konseri'nde hediye ve plaket takdimleri yapılırken, Kos'ta bir parçası Mandalinci'ye sunulan hediyenin diğer parçası da Bodrum'da verilerek iki dost görselinin bulunduğu hediye beğeni topladı. Lefteris Stefanopoulos ile Söylev Ezgi Uludağ düetiyle devam eden konserde Yunanca ve Türkçe şarkılar katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi.

Bugün ve yarın halk oyunu gösterileri, yemek atölyeleri, defileler, söyleşilerle dolu geçecek festivalde, bugün saat 20.30'da Şevval Sam'ın muhteşem performansı ile Gala Konseri düzenlenecek.